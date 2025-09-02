ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

聽到主人哭聲　英國短毛貓特別叼「最愛玩具」打氣：馬麻別難過

聽到主人哭聲　英國短毛貓特別叼「最愛玩具」打氣：馬麻別難過。（圖／翻攝自TikTok／bubbamoomoo）

▲貓咪特別帶最喜歡的玩具，希望能讓主人開心。（圖／翻攝自TikTok／bubbamoomoo）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在網路上分享，所養的寵物貓發現她心情不好，躲在房間哭泣時，貓咪不但特別來房間關心她，還把最愛玩具放在床前，希望能幫助她開心起來，暖心行為獲得網友羨慕。

這名女飼主在TikTok上分享，所養的英國短毛貓Moon不但可愛又貼心，聽到她在房間內哭泣時，竟然主動叼來一根最愛的逗貓棒，靜靜放在她的床前，然後抬頭望著她。

[廣告]請繼續往下閱讀...
@bubbamoomoo My sweet girl #cattok #catmom #catparent #catlover #cat ♬ ur the secret recipe - david kushner

女主人表示，這個逗貓棒其實是Moon最喜歡的玩具，「牠一定是想，這個玩具讓牠很開心，或許也能幫助主人開心起來」。

影片曝光後獲得50多萬點閱，Moon的可愛行為獲得網友大讚，「貓咪的眼中感覺很有愛」、「我們不配擁有動物的愛」、「真是一隻可愛的寶寶」、「貓咪的表現就像是，『馬麻我來了，別擔心』」。還有網友分享，所養的貓咪也是每當她哭時，會特別跑到她身邊，發出呼嚕聲安慰。

關鍵字： 英國短毛貓寵物玩具Moon逗貓棒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

每天和貓兄弟相處！邊牧「折手手坐姿」爆紅　網笑：連表情都像貓

失智老主人把臘腸犬養成「24公斤巨球」　護理師心疼收編幫減肥

天花板傳出喵喵聲　女牆壁打洞「冒出毛毛頭」救出2隻小貓

想和25歲妻享受「快樂時光」　誇張爸「下藥迷昏女兒」意外殺人

蜜蠟除毛發現美容師「戴可錄影智慧眼鏡」　女崩潰：有在拍嗎

在朋友家過夜　16歲少女幫閨蜜梳頭「突然喉嚨中彈」身亡

高空彈跳慶祝生日　二寶媽「想自拍作紀念」兒子面前墜90公尺亡

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」　每隻上台表演吃零食

每天和貓兄弟相處！邊牧「折手手坐姿」爆紅　網笑：連表情都像貓

在浪貓咖啡廳睡著！老闆遭「貓貓大軍壓頂6小時」　超萌畫面曝

竹女新生訓練「介紹校狗」　每隻上台表演吃零食超Q

貓咪參與打麻將 整隻躺在桌上

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

地板太滑「徒勞蜈蚣」走不動！　超多腳原地踏步都沒用上

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

七夕鏟到貓皇「裹粉心型雞排」　連上廁所都是愛你的形狀

【大型人類貓跳台】貓貓秀技跳起撲懷裡　信任飼主遠距離也敢跳XD

守宮蛻皮飼主拿管子吹　牠秒成球表情好無奈XD

野生象夜闖民宅偷香蕉　閒晃1小時調皮搞破壞！

調皮柴咬壞門秒裝無辜求饒　爸無奈碎唸：開飛機耳最會

父親病逝1小時後黏人貓也走了　網友心疼：怕追不上主人

聽到主人哭聲　英國短毛貓特別叼「最愛玩具」打氣：馬麻別難過

耐吉斯全新 P 系列登場：凍乾升級　口感與營養一次到位

屏東警變身「汪汪救援隊」　失蹤毛孩玩過頭...水溝下被發現

爸說自己「吸太多廢毛」寶寶才頭髮多　汪姐挑眉斜眼滿臉懷疑

每天和貓兄弟相處！邊牧「折手手坐姿」爆紅　網笑：連表情都像貓

好浪漫！癡情皇蛾拒「相親」　苦等青梅竹馬羽化再交配

地板太滑「徒勞蜈蚣」走不動！　超多腳原地踏步都沒用上

失智老主人把臘腸犬養成「24公斤巨球」　護理師心疼收編幫減肥

天花板傳出喵喵聲　女牆壁打洞「冒出毛毛頭」救出2隻小貓

同場表演有許光漢！知名韓女歌手超愛他沒看到　受訪崩潰：真假？

林政華接近個人獎門檻肯定自己成長：我不是天分很高的選手

憑空消失3天！日76歲老翁「離奇受困深山」　路人聽到求救聲報案

YouTube Premium共享帳號注意！異地成員曝收停權警告信

3條國際海纜斷裂！數發部曝搶修進度　已啟動備援不影響通訊

味噌湯摻「夾竹桃碎葉」毒害伯父　高中生：打呼聲太吵想殺他

「731部隊少年班」培養SOP曝　專挑14至18歲…他坦言：因為易洗腦

小二童「開學第1天」就失蹤！母臉書尋人　警社區大廳找到他

花蓮飯店優惠！6旅宿任選2間買1送1　住滿24小時送早餐、下午茶

成真咖啡高雄2號店9/5開幕　月底前消費滿額贈「咖啡買1送1券」

寵物動物熱門新聞

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

每天和貓兄弟相處　邊牧「折手手坐姿」爆紅

在浪貓咖啡廳睡著！老闆遭「貓貓大軍壓頂6小時」

老主人失智　臘腸犬被養成「24公斤巨球」

癡情皇蛾拒相親苦等2天　只為與青梅竹馬交配

橘貓佔領麻將桌　只好牌下牠身上

「不可以色色」迷因柴犬Ponsan離世

爸說吸毛助長髮　汪姐挑眉超懷疑

狗狗遭拖行300公尺亡　沿途都是血

吉娃娃沒趴腿就生病　女製作「專屬把拔」爆紅

家裡磁磚太滑　徒勞蜈蚣原地踏步

狗狗每周翹家2次　「自己跑去美容院洗澡」

北動蜂虎菜鳥　首度自然繁殖成功

被老公玩遊戲冷落　貼心貓立刻伸毛掌安慰

讀者迴響

熱門新聞

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

每天和貓兄弟相處　邊牧「折手手坐姿」爆紅

在浪貓咖啡廳睡著！老闆遭「貓貓大軍壓頂6小時」

老主人失智　臘腸犬被養成「24公斤巨球」

癡情皇蛾拒相親苦等2天　只為與青梅竹馬交配

橘貓佔領麻將桌　只好牌下牠身上

「不可以色色」迷因柴犬Ponsan離世

爸說吸毛助長髮　汪姐挑眉超懷疑

狗狗遭拖行300公尺亡　沿途都是血

吉娃娃沒趴腿就生病　女製作「專屬把拔」爆紅

家裡磁磚太滑　徒勞蜈蚣原地踏步

狗狗每周翹家2次　「自己跑去美容院洗澡」

北動蜂虎菜鳥　首度自然繁殖成功

被老公玩遊戲冷落　貼心貓立刻伸毛掌安慰

梅花鹿遭浪犬圍攻　昨傷重致死

熱門寵物影片

更多
竹女新生訓練「介紹校狗」　每隻上台表演吃零食超Q

竹女新生訓練「介紹校狗」　每隻上台表演吃零食超Q

貓咪參與打麻將 整隻躺在桌上

貓咪參與打麻將 整隻躺在桌上

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

地板太滑「徒勞蜈蚣」走不動！　超多腳原地踏步都沒用上

地板太滑「徒勞蜈蚣」走不動！　超多腳原地踏步都沒用上

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面