聽到主人哭聲　英國短毛貓特別叼「最愛玩具」打氣：馬麻別難過

▲貓咪特別帶最喜歡的玩具，希望能讓主人開心。（圖／翻攝自TikTok／bubbamoomoo）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在網路上分享，所養的寵物貓發現她心情不好，躲在房間哭泣時，貓咪不但特別來房間關心她，還把最愛玩具放在床前，希望能幫助她開心起來，暖心行為獲得網友羨慕。

這名女飼主在TikTok上分享，所養的英國短毛貓Moon不但可愛又貼心，聽到她在房間內哭泣時，竟然主動叼來一根最愛的逗貓棒，靜靜放在她的床前，然後抬頭望著她。

女主人表示，這個逗貓棒其實是Moon最喜歡的玩具，「牠一定是想，這個玩具讓牠很開心，或許也能幫助主人開心起來」。

影片曝光後獲得50多萬點閱，Moon的可愛行為獲得網友大讚，「貓咪的眼中感覺很有愛」、「我們不配擁有動物的愛」、「真是一隻可愛的寶寶」、「貓咪的表現就像是，『馬麻我來了，別擔心』」。還有網友分享，所養的貓咪也是每當她哭時，會特別跑到她身邊，發出呼嚕聲安慰。