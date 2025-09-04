ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
母貓也會噴尿畫地盤？抓到貓咪「亂尿尿」一錯誤反應只會讓情況更糟！

▲▼ 貓,噴尿,行為,解決方法,專家,偷尿尿,亂尿尿。（圖／Pexels）

▲原來不只有公貓，母貓也可能會噴尿！？（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

家裡毛孩忽然在沙發或牆角留下刺鼻尿味，往往讓毛拔麻們心頭一驚，「這是貓砂盆的味道還是亂噴尿？」更讓人意外的是，原來不只有公貓，母貓也可能會噴尿！尤其如果當場發現時，而且處理方式不當，還可能讓這個行為成為習慣！國外網站《Modern Cat》整理出專家觀點，帶毛拔麻深入了解噴尿行為的成因、醫學可能性，以及實際可行的解決方式。

什麼是「噴尿」？
貓咪噴尿最常見於未結紮的公貓，牠們通常尾巴高舉、尾端顫抖，站立著直接將少量濃縮尿液噴向牆面或家具，目的並非排空膀胱，而是標記氣味。行為專家Stephan Quandt說明，這是貓咪的「氣味名片」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，行為問題並非唯一原因。獸醫行為學專家Vanessa Spano博士提醒，泌尿道感染、膀胱發炎、腎臟疾病等醫學狀況也可能引發類似行為，因此必須先排除健康因素。

▲▼ 貓,噴尿,行為,解決方法,專家,偷尿尿,亂尿尿。（圖／Pexels）

為什麼會噴尿？
貓咪透過氣味溝通，噴尿是向其他貓傳遞「這裡有我」或「我準備好交配」的訊號。除此之外，環境改變或壓力也是常見誘因，例如新家庭成員、日常作息被打亂，甚至窗外有流浪貓出現，都可能讓室內貓以噴尿表達焦慮。

母貓也會噴尿？
專家Amanda Caron表示，雖然噴尿行為多見於公貓，但母貓同樣可能出現。特別是未結紮的母貓在發情期，會透過噴尿吸引伴侶。

結紮母貓：僅約5%仍有噴尿行為。
結紮公貓：約10%仍會噴尿。
公貓初次噴尿年齡：通常在6～9個月達到性成熟時開始。

▲▼ 貓,噴尿,行為,解決方法,專家,偷尿尿,亂尿尿。（圖／Pexels）

如何減少或避免噴尿？
1. 管理環境變化
阻擋貓咪看見窗外陌生貓，或透過新成員投餵零食建立正面連結，能降低不安感。

2. 幫助降低壓力
提供高處空間、藏身處、抓抓板及互動遊戲，讓貓咪有釋放壓力的管道。

3. 強化替代行為
當毛孩選擇使用貓砂盆、玩具或抓柱而非噴尿時，立即給予獎勵，讓正面行為被強化。

4. 貓砂盆管理
專家建議貓砂盆大小應為貓咪身長的1.5倍，並至少每週徹底清潔一次，避免因氣味或空間不足而導致亂尿。

5. 尋求行為專家協助
透過行為學方法，結合獸醫與家庭合作，通常能在數月內看見改善。

▲▼ 貓,噴尿,行為,解決方法,專家,偷尿尿,亂尿尿。（圖／Pexels）

當場抓到貓咪噴尿怎麼辦？
最重要的原則是——不要懲罰！Spano博士提醒，懲罰並不會教會貓咪正確行為，只會讓牠們選擇躲起來繼續噴，或在壓力情境下重複相同行為。唯有透過理解原因、提供替代行為與適當支持，才能真正改善。

噴尿為什麼特別臭？
貓咪的尿液天生濃縮，含有高濃度費洛蒙與脂肪酸，加上細菌分解尿素產生氨與硫醇，氣味會隨時間愈發刺鼻。這也是為什麼若不及時清理，味道會久久揮之不去。

如何去除噴尿味？
專家建議至少一個月內，每天兩次用酵素清潔劑清理，讓清潔劑靜置5分鐘再擦拭。之後再使用安撫費洛蒙噴劑減少再次噴尿的可能。此外，也可將該區域轉換成用餐或睡覺空間，貓咪通常不會在這些地方噴尿。

▲▼ 貓,噴尿,行為,解決方法,專家,偷尿尿,亂尿尿。（圖／Pexels）

報導提醒毛拔麻們，貓咪噴尿雖然令人頭痛，但背後往往隱含健康或心理訊號。只要正確面對，就有機會幫助毛孩減少壓力，恢復安穩生活。

關鍵字： 噴尿行為解決方法專家偷尿尿亂尿尿

推薦閱讀

