ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

過太爽！3歲棕熊Okan「暴飲暴食」胃痛送醫　抬上擔架照MRI爆紅

土耳其一頭名叫Okan的棕熊，因為貪吃水果撐壞肚子，再度成為網路焦點。（翻攝自X）

▲Okan棕熊因暴食水果導致腸胃不適，被抬上擔架送醫。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

土耳其一頭名叫Okan的3歲棕熊，因為貪吃水果撐壞肚子，再度成為網路焦點。這頭重達200磅的熊9月3日出現嚴重胃痛，被緊急送往伊斯坦堡大學Cerrahpaşa獸醫學院。牠被抬上擔架送檢，甚至進了電腦斷層掃描室，相關影像與畫面隨即在網路上瘋傳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Okan被抬上擔架送檢，甚至進了電腦斷層掃描室。（翻攝自X）

▲Okan被送進了電腦斷層掃描室。（翻攝自X）

伊斯坦堡自然與生命綜合園董事長Burak Memişoğlu表示，檢查顯示Okan並沒有腫瘤或其他問題，血液檢測也一切正常，只是吃太多導致腸胃不適。「現在牠已經恢復，心情很好，還準備下水池泡澡消暑。」Okan其實是園區裡的明星動物。遊客們不僅喜歡看牠玩耍，也常因新聞報導而對牠印象深刻。

有趣的是，Okan這個名字來自3年前的一次插曲。當時牠因相同原因送醫，新進員工臨時被問到熊的名字，乾脆報上自己的名字「Okan」，結果這個名字就沿用至今。

園方目前已針對Okan的飲食做調整，以免再發生腸胃問題。根據Memişoğlu的說法，Okan平日會吃當季蔬果，冬天則加上鰹魚和蜂蜜。

這已是Okan第二次因「水果吃太多」鬧出笑話，但牠依舊健康、活潑，也讓牠的「吃貨熊」形象更深入人心。


更多鏡週刊報導
天人永隔！護理師下車急救「傷心欲絕」　驚睹死亡車禍主角是男友
裸體遊輪明年啟航！最貴別墅房破百萬　11天旅程搶瘋「名額剩一點點」
羅一鈞今接疾管署長！　石崇良笑曝：典禮若沒限制人數恐要去借大巨蛋

關鍵字： Okan鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【E人的見面儀式】朋友出場變身列車 邊跑邊大叫：上車啊XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

從沒見過！南韓山中驚現「像驢又像狗」動物　竟是1級瀕危物種

養到「狗狗貓」一叫就來　窩媽咪懷裡變成「一顆蛋」

看到行李箱就傷心　黃金獵犬「不想主人離開」歪頭哭哭百萬網心疼

逛超市遇到「黃金鼠」她以為被騙　一出停車場竟見「一盒鼠」

貓奴血尿竟是「小貓咪」撞掉腎結石　醫生不信看照片明白了

薩摩耶被綁長達「66小時」沒水喝　寄養寵物店：不就死一條狗

天竺鼠「誤闖極樂後宮」3周激瘦成傳奇　現況曝光

友善流浪狗到咖啡廳討食　2女被「求愛小眼神收服」當場收編

春烏菈菈離世享耆壽29歲　「屢敗屢戰」賽馬娘人氣不墜

野兔寶寶混進小貓「被貓媽收編一起餵」　網感動：根本迪士尼

小玳瑁「3C成癮」狂揍平板要看影片　媽打開後秒冷靜趴好

養了隻隨叫隨到的狗狗貓　愛撒嬌鑽媽懷裡縮成一球

超市驚見黃金鼠竟還有同伴　疑被棄養...暖女霸氣帶回收編

垃圾車來了！比熊家族「二重唱」音超準　網敲碗：從哪報名加入？

奴才搬家倉鼠先動　半夜馬路推「移動城堡」連鼠帶籠一起走

小玳瑁「3C成癮」狂揍平板要看影片　媽打開後秒冷靜趴好

小玳瑁「3C成癮」狂揍平板要看影片　媽打開後秒冷靜趴好

小玳瑁「3C成癮」狂揍平板要看影片　媽打開後秒冷靜趴好

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

肉泥罐忘關！晨見5條不同口味「濕體」　當事貓毫無悔意

過太爽！3歲棕熊Okan「暴飲暴食」胃痛送醫　抬上擔架照MRI爆紅

薩摩耶被綁長達「66小時」沒水喝　寄養寵物店：不就死一條狗

從沒見過！南韓山中驚現「像驢又像狗」動物　竟是1級瀕危物種

春烏菈菈離世享耆壽29歲　「屢敗屢戰」賽馬娘人氣不墜

新北2米臭青母闖農舍困魚網　動保員「左右開弓」專業拆網救援

桃捷9/27首推「寵物友善專車」　最萌合影有機會抽中智能飲水機

看到行李箱就傷心　黃金獵犬「不想主人離開」歪頭哭哭百萬網心疼

養到「狗狗貓」一叫就來　窩媽咪懷裡變成「一顆蛋」

貓奴血尿竟是「小貓咪」撞掉腎結石　醫生不信看照片明白了

台灣大iPhone 17預購10分鐘破千！最受歡迎顏色出爐

王秀蓮建築展台南登場　回顧台灣首位女建築師傳奇人生

地方怨政策宣傳、議題回應出問題　賴清德下令首長要第一線親說明

快訊／13縣市大雨特報！雨區擴大　雙北注意雷擊強陣風

美輕軌血案！23歲烏克蘭女遭刺頸亡　司法部出手「兇嫌最重死刑」

紅葉少棒搭上英語行動列車　AI寫下棒球心情曲

快訊／高雄興達電廠爆炸「外洩點找到了」　墊片受損畫面曝

柯文哲交保遭北檢提抗告　朱立倫：押人取供對司法是嚴重打擊

15藍白首長為地方財源請命　王惠美喊：補助款少了92億

墓碑鎮首推「禁忌VIP、怨靈礦屋解謎」　最低499元暢玩六福村

寵物動物熱門新聞

南韓山中驚現「像驢又像狗」動物　竟是1級瀕危物種

「狗狗貓」一叫就來窩懷裡變成蛋

看到行李箱就傷心　黃金獵犬歪頭哭哭爆紅

逛超市遇「一盒黃金鼠」她霸氣收編

貓奴突血尿　竟是貓咪撞掉腎結石

寄養薩摩耶　66小時沒水喝被渴死

天竺鼠「誤闖極樂後宮」3周激瘦成傳奇　現況曝光

友善浪浪咖啡廳討食　2女被求愛小眼神收服

《賽馬娘》春烏菈菈原型馬離世　享耆壽29歲

野兔寶寶混進小貓　被貓媽收編一起餵

汪被罵賭氣回瞪　主人：根本沒反省

過太爽！3歲棕熊Okan「暴飲暴食」送醫爆紅

阿金等媽記錯門　聽呼換飛奔迎接

飼主生活倉鼠優先　沙發全給牠躺

讀者迴響

熱門新聞

南韓山中驚現「像驢又像狗」動物　竟是1級瀕危物種

「狗狗貓」一叫就來窩懷裡變成蛋

看到行李箱就傷心　黃金獵犬歪頭哭哭爆紅

逛超市遇「一盒黃金鼠」她霸氣收編

貓奴突血尿　竟是貓咪撞掉腎結石

寄養薩摩耶　66小時沒水喝被渴死

天竺鼠「誤闖極樂後宮」3周激瘦成傳奇　現況曝光

友善浪浪咖啡廳討食　2女被求愛小眼神收服

《賽馬娘》春烏菈菈原型馬離世　享耆壽29歲

野兔寶寶混進小貓　被貓媽收編一起餵

汪被罵賭氣回瞪　主人：根本沒反省

過太爽！3歲棕熊Okan「暴飲暴食」送醫爆紅

阿金等媽記錯門　聽呼換飛奔迎接

飼主生活倉鼠優先　沙發全給牠躺

5條肉泥被偷嗑　當事貓超不屑　

熱門寵物影片

更多
小玳瑁「3C成癮」狂揍平板要看影片　媽打開後秒冷靜趴好

小玳瑁「3C成癮」狂揍平板要看影片　媽打開後秒冷靜趴好

養了隻隨叫隨到的狗狗貓　愛撒嬌鑽媽懷裡縮成一球

養了隻隨叫隨到的狗狗貓　愛撒嬌鑽媽懷裡縮成一球

超市驚見黃金鼠竟還有同伴　疑被棄養...暖女霸氣帶回收編

超市驚見黃金鼠竟還有同伴　疑被棄養...暖女霸氣帶回收編

垃圾車來了！比熊家族「二重唱」音超準　網敲碗：從哪報名加入？

垃圾車來了！比熊家族「二重唱」音超準　網敲碗：從哪報名加入？

奴才搬家倉鼠先動　半夜馬路推「移動城堡」連鼠帶籠一起走

奴才搬家倉鼠先動　半夜馬路推「移動城堡」連鼠帶籠一起走

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面