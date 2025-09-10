過太爽！3歲棕熊Okan「暴飲暴食」胃痛送醫　抬上擔架照MRI爆紅

▲Okan棕熊因暴食水果導致腸胃不適，被抬上擔架送醫。（翻攝自X）

土耳其一頭名叫Okan的3歲棕熊，因為貪吃水果撐壞肚子，再度成為網路焦點。這頭重達200磅的熊9月3日出現嚴重胃痛，被緊急送往伊斯坦堡大學Cerrahpaşa獸醫學院。牠被抬上擔架送檢，甚至進了電腦斷層掃描室，相關影像與畫面隨即在網路上瘋傳。

▲Okan被送進了電腦斷層掃描室。（翻攝自X）

伊斯坦堡自然與生命綜合園董事長Burak Memişoğlu表示，檢查顯示Okan並沒有腫瘤或其他問題，血液檢測也一切正常，只是吃太多導致腸胃不適。「現在牠已經恢復，心情很好，還準備下水池泡澡消暑。」Okan其實是園區裡的明星動物。遊客們不僅喜歡看牠玩耍，也常因新聞報導而對牠印象深刻。

有趣的是，Okan這個名字來自3年前的一次插曲。當時牠因相同原因送醫，新進員工臨時被問到熊的名字，乾脆報上自己的名字「Okan」，結果這個名字就沿用至今。

園方目前已針對Okan的飲食做調整，以免再發生腸胃問題。根據Memişoğlu的說法，Okan平日會吃當季蔬果，冬天則加上鰹魚和蜂蜜。

這已是Okan第二次因「水果吃太多」鬧出笑話，但牠依舊健康、活潑，也讓牠的「吃貨熊」形象更深入人心。

Çok meyve yediği için ağırlık çöken ayı Okan, taburcu olmasını meyve tepsisini bitirerek kutladı. pic.twitter.com/Xnx7e3T0FZ — BPT (@bpthaber) September 3, 2025



