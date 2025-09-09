ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
新北2米臭青母闖農舍困魚網　動保員「左右開弓」專業拆網救援

▲新北2米臭青母誤闖農舍困魚網。（圖／新北市動保處提供）

▲農舍倉庫驚見巨蟒受困漁網，新北動保員專業拆網助野放。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市動保處日前接獲金山區月眉路民眾通報，一處工具倉庫內持續傳出異常聲響，動保員到場驚見一條超過2公尺長的大蛇被魚網緊緊纏繞，無法脫身。動保員獲報後迅速抵達現場，以專業技巧解除網具束縛，經獸醫檢查確認健康無虞後，已將這條臭青母野放回歸山林棲地。

動保員謝溱秝表示，依據專業訓練，很快確認該蛇為無毒蛇類。雖然全身被魚網纏繞，但蛇體仍健康有活力。救援時以左手固定頭部，右手小心剪開魚網，蛇感受到束縛減輕後立即蜷動身體試圖脫困。經獸醫確認健康無虞後，已將牠送往山區雜木林原始棲地野放。

▲新北2米臭青母誤闖農舍困魚網。（圖／新北市動保處提供）

▲動保員李國良從廢棄鐵皮屋救出受困魚網的臭青母。

蔡姓民眾回憶，當時在菜園種甘薯時，聽到倉庫傳出「窸窸窣窣」聲響，入內查看竟發現一條又長又大的臭青母，嚇得立即通報動保處。動保員李國良到場後，佩戴防護手套，熟練地將蛇與纏繞的魚網一併安置入蛇籠，確保人蛇安全。金山區鄰近陽明山國家公園，山區常見2公尺以上大蛇出沒，附近居民也曾發現3條黑眉錦蛇同處一地，均通報動保處專業處理。

動保處長楊淑方提醒，遇野生動物受困或誤入民宅時，切勿自行處理或驅趕，應立即通報動保處，由專業人員安全救援。若發現鳥類或其他野生動物受傷，可撥打1959動保專線或動保處通報電話：02-2959-6353。動保處24小時全年無休，致力拯救受傷、受困動物，提供收容與醫療照護，盼市民共同守護動物，建構新北市成為友善動物城市。

▲新北2米臭青母誤闖農舍困魚網。（圖／新北市動保處提供）

▲訓練有素的動保員熟練的左手抓蛇，右手剪網助蛇脫困。

▲新北2米臭青母誤闖農舍困魚網。（圖／新北市動保處提供）

▲臭青母遭魚網纏繞受困動彈不得。

▲新北2米臭青母誤闖農舍困魚網。（圖／新北市動保處提供）

▲臭青母野放重回自然棲地。

關鍵字： 新北市金山區農舍漁網臭青母

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

新北2米臭青母闖農舍困魚網　動保員「左右開弓」專業拆網救援

