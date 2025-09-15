白柴拆爆沙發「還沒被罵先開飛機」　無辜臉惹笑網友：下次還敢

記者李依融／採訪報導

飼主回家看到沙發被拆爆，都還沒有開罵，白柴「飯飯」就壓低耳朵開飛機，擺出一臉超無辜的表情，彷彿在說「是沙發先動手的」，讓主人想罵也罵不出來。

飯飯目前9個月大，是家中名副其實的「專業拆家大隊」，牠的日常任務包含撕爆衛生紙、啃壞鞋子、甚至連沙發都難逃毒手。每次爸爸媽媽下班回家，迎接他們的不是溫馨的畫面，而是「災後現場」般的凌亂。不過就在主人還在震驚時，飯飯總會立刻表演「先認錯先贏」的無辜臉，讓人哭笑不得。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲飯飯一臉無辜，飛機耳開到極致。（圖／Threads@lin94_0406 提供）



飼主在Threads@lin94_0406分享，這天回家發現沙發不僅外皮被剝掉，連裡面的海綿也被掏了出來，「這是我們第一次看到沙發內部的樣子」。雖然有買沙發墊防護，但飯飯卻總愛在上面尿尿，無奈之下只能眼睜睜看著家具報銷。即便已經盡力收好雜物，飯飯仍不放過女主人心愛的化妝品，幾天前還咬爆口紅，把臉和腳染得紅通通。

▲飯飯咬爆口紅。（圖／Threads@lin94_0406 提供）



雖然飯飯6個月大就展現出「破壞王」的潛力，但當主人回家時，牠會倒在一旁撒嬌討摸摸，用最萌的姿態融化主人的怒氣，這種反差萌，讓人即使氣到想罵，最後還是忍不住抱著牠心軟。

飯飯的「認錯臉」在網路上引起討論，許多網友笑翻留言，「這表情是在說『知道錯了，下次還會再犯』」、「根本罵不下去啊」、「沙發跟鞋子真的是自己爆炸的啦」、「飛機耳的演技看起來很熟練」。大家一致認為，飯飯不只是拆家高手，更是戲精一枚。

▲飯飯是隻開朗愛撒嬌的狗狗。（圖／Threads@lin94_0406 提供）



▲飯飯很會拆家，同時也是撒嬌翹楚。（圖／Threads@lin94_0406 提供）