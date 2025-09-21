壽山母獅玩輪胎「窘卡半身」　大貓液體術脫困保育員曝平時性格　

記者李依融／綜合報導

高雄壽山動物園的母非洲獅「布蕾」上演了一場意外的「輪胎秀」，原本只是下班後到後場休息、玩耍，沒想到牠一個不小心，把整個上半身套進輪胎裡，畫面瞬間讓現場保育員替牠捏一把冷汗。

影片中可以看到，布蕾套著黑色輪胎，看起來動彈不得，往日的王者氣勢全消，當大家正擔心牠是否會被卡住時，布蕾開始努力「縮手縮腳」，但還是被大頭阻擋了去路，所幸牠很快就找到角度，靈活地一扭一擺成功掙脫，看來「貓咪是液體」在大貓咪身上也適用。

▲布蕾發現自己卡住，頓時有些困窘。（圖／翻攝自壽山動物園臉書）



這段逗趣的畫面也讓保育員哭笑不得，他透露布蕾在展場時是「害羞小公主」，沒想到回到後場卻會展現「布蕾呆」的一面。畫面曝光後，網友紛紛留言笑說：「這是在練空中瑜伽嗎？」、「終於出來還偷瞄，看有沒有被看到」。

▲布蕾脫困後還瞄了保育員一眼。（圖／翻攝自壽山動物園臉書）



壽山動物園也出面說明，動物在活動時，保育員都會全程留意，布蕾只是意外「穿戴體驗」了一下，沒有任何危險，請民眾放心。同時也強調，這樣的互動其實是動物探索環境、保持活力的自然行為。只是沒想到堂堂母獅，也能因為一個輪胎，展現出讓人會心一笑的萌樣。

▲壽山動物園每天下午4時30分到4時50分左右，遊客有機會合獅子同框。（圖／翻攝自壽山動物園臉書）