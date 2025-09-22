在喜馬拉雅山施放彩色煙火　環境專家批：對動植物造成數十年傷害

記者李依融／綜合報導

戶外品牌「始祖鳥(Arc'teryx)」近日在喜馬拉雅山脈燃放煙火，被批「炸山」引發輿論爭議。雖然品牌與藝術家蔡國強已公開道歉，但中國科學院植物學博士顧有容警告，這場不到一小時的表演，對青藏高原脆弱的植被與動物生態，可能帶來數十年的長期傷害。

喜馬拉雅山脈是青藏高原南緣的主要山系之一，其生態環境本就極度敏感。顧有容在微信帳號「果殼自然」指出，表演地點屬於高山草甸區，草氈層是支撐高原食物網的重要基礎，卻極易受破壞。一旦被煙火震動、搭建或清場行為破壞，土壤母質將快速流失，植被難以自然恢復，甚至人工修復也可能適得其反。

▲高原鼠兔以青藏高原為家，專家擔心煙火施放嚴重影響高原動植物生態。（圖／翻攝自維基百科／Kunsang）



在動物方面，主辦方聲稱透過鹽磚引導鼠兔離開燃放區，但顧有容批評這完全不切實際。鼠兔膽小且活動範圍有限，不會為舔鹽而遠離洞穴。他強調，鼠兔是高寒草甸的關鍵物種，錯誤地將其視為「害獸」只會加速生態失衡。

顧有容進一步指出，煙火的噪音與震動會讓小型動物產生強烈的應激反應，甚至導致死亡。活動舉行在秋季，正值動物儲備能量過冬的關鍵期，這種干擾恐降低其存活率，並連帶影響以鼠兔為食的掠食者，危及整個高原食物鏈。

▲始祖鳥對於煙火施放造成生態威脅，發表道歉信承諾補救。（圖／翻攝自微博）

▲藝術家也針對煙火施放致歉，並將更審慎評估藝術與環境的影響。（圖／翻攝自微博）



顧有容提醒，「可降解材料」並非萬能，高原氣候嚴酷、分解者不活躍，即使標榜環保，殘留物仍可能長期存在，間接威脅動植物。顧有容呼籲，除了道歉，更應進行科學評估與實質補救，才能避免讓這場「表演」演變為長遠的生態災難。

▲藝術家蔡國強的作品《升龍》於海拔5500公尺的喜馬拉雅山脈施放。（圖／翻攝自微博）