淹水民宅救出3人　特搜人員環抱黃金獵犬涉泥水網感動

記者李依融／綜合報導

花蓮光復鄉洪災第三天，傳來令人動容的好消息，高雄市特搜隊在救援過程中，不僅順利撤離3名受困居民，也抱出一隻滿身泥巴的黃金獵犬，將牠與家人一同送往安全地帶。這段畫面由高雄市動保處分享後，讓許多民眾看到生命被守護的一刻，直呼「好感動」。

高雄市特搜隊於24日晚間緊急趕赴花蓮，凌晨1時20分抵達光復糖廠指揮所，隨即投入搶險行動。本次出勤共有45名救災人員與5隻搜救犬，天剛破曉便深入和平街與中山路一帶，結合空拍機與搜救犬展開全面搜索，最終在一處民宅成功救出3名居民與這隻黃金獵犬。

救援畫面中，只見搜救人員小心翼翼抱著沾著泥漿的狗狗，緩緩涉過齊小腿的積水與泥濘。狗狗雖然受驚，但仍安靜地被抱在懷中，好奇張望四周。這場突如其來的洪水讓一家人飽受驚嚇，直到第三天才順利脫困，得以與心愛的毛孩一起安全撤離。

▲狗狗與家人在災後第三天安全撤離，特搜人員抱狗狗涉水一幕讓網友動容。（圖／翻攝自高雄市動物保護處粉絲團）



高雄市動保處也特別指出，影片中的狗狗之所以能被順利救出，與平時的社會化訓練有關，包括對陌生人親近與聽從呼喚等，都能在危急時刻增加獲救的機會。他們呼籲飼主平常就要為毛孩做好訓練，才能在災害來臨時提高安全保障。

這段溫暖的救援影片曝光後，網友紛紛留言感謝與致敬，「謝謝你們沒有放棄任何生命」、「狗狗真的嚇壞了，還好有你們」、「特搜英雄太偉大了！」。在一片災情中，這份人與毛孩共同獲救的希望，也給許多人帶來一絲安慰。

▲動保處分享救災畫面，表示目前當地仍相當險峻，厚厚泥濘影響救災，對體力消耗也是考驗。（圖／翻攝自高雄市動物保護處粉絲團）