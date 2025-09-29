ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
搜救犬Ring災區洗香香　享受志工3人6手服務「一臉沉醉」

記者李依融／綜合報導

台中搜救犬Ring享受著洗澡吹毛，一隻狗狗有3位寵物美容志工服務，看牠快要睡著的表情，就知道洗香香有多舒服了！Ring參加花蓮光復鄉救災，社團法人寵物保母協會召集了志工，不僅照顧災區獲救毛孩，也幫搜救犬們洗淨一身泥濘。

粉專臺中GoGo - 狗狗 -臺中搜救犬分享影片，只見Ring仰著頭接受吹風機暖風吹拂，銷魂的表情不用說明，一看就是對於洗澡服務非常滿意，而這並不是在寵物美容院，而是在光復災區。 社團法人寵物保母召集了許多寵物美容師、獸醫、獸醫助理、志工等，來照顧災區獲救的毛小孩，不僅如此，前去協助救災的搜救犬也被妥善照顧。

搜救犬Ring洗澡。（圖／翻攝自粉專臺中GoGo - 狗狗 -臺中搜救犬）

▲Ring享受著三人六手的服務。（圖／翻攝自粉專臺中GoGo - 狗狗 -臺中搜救犬）
台中搜救犬隊以Ring的口吻說道，「泥濘的土把我的腳弄得髒兮兮，但我無所畏懼，穿梭在各個空間，嗅聞生命的氣味，努力執行任務不放棄任何希望。」而對於任務中努力的汪汪隊來說，能洗香香實在太幸福不過了。

對於這群在第一線努力的汪汪英雄們，能洗去滿身疲憊與泥濘，無疑是最幸福的時刻。影片曝光後，網友們也紛紛留言，「只有我覺得狗狗的表情很驕傲嗎？」、「一臉『我是王』的Fu」、「自帶貴妃的氣質和氣場，貴妃吉祥」、「寶貝，你辛苦了，你值得被大家呵護」、「小英雄辛苦了，值得好好的馬殺雞一番」，網友們不僅展現對Ring的喜愛，也傳達了對搜救犬滿滿的敬意與感謝。

搜救犬Ring洗澡。（圖／翻攝自粉專臺中GoGo - 狗狗 -臺中搜救犬）

▲搜救犬的嗅覺肩負重要任務，需要用無香精的洗毛精洗澡。（圖／翻攝自粉專臺中GoGo - 狗狗 -臺中搜救犬）

關鍵字： 花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖花蓮光復救災光復救災狗光復救災搜救犬搜救犬Ring

