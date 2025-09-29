搜救犬Ring災區洗香香　享受志工3人6手服務「一臉沉醉」

記者李依融／綜合報導

台中搜救犬Ring享受著洗澡吹毛，一隻狗狗有3位寵物美容志工服務，看牠快要睡著的表情，就知道洗香香有多舒服了！Ring參加花蓮光復鄉救災，社團法人寵物保母協會召集了志工，不僅照顧災區獲救毛孩，也幫搜救犬們洗淨一身泥濘。

粉專臺中GoGo - 狗狗 -臺中搜救犬分享影片，只見Ring仰著頭接受吹風機暖風吹拂，銷魂的表情不用說明，一看就是對於洗澡服務非常滿意，而這並不是在寵物美容院，而是在光復災區。 社團法人寵物保母召集了許多寵物美容師、獸醫、獸醫助理、志工等，來照顧災區獲救的毛小孩，不僅如此，前去協助救災的搜救犬也被妥善照顧。

▲Ring享受著三人六手的服務。（圖／翻攝自粉專臺中GoGo - 狗狗 -臺中搜救犬）



台中搜救犬隊以Ring的口吻說道，「泥濘的土把我的腳弄得髒兮兮，但我無所畏懼，穿梭在各個空間，嗅聞生命的氣味，努力執行任務不放棄任何希望。」而對於任務中努力的汪汪隊來說，能洗香香實在太幸福不過了。

對於這群在第一線努力的汪汪英雄們，能洗去滿身疲憊與泥濘，無疑是最幸福的時刻。影片曝光後，網友們也紛紛留言，「只有我覺得狗狗的表情很驕傲嗎？」、「一臉『我是王』的Fu」、「自帶貴妃的氣質和氣場，貴妃吉祥」、「寶貝，你辛苦了，你值得被大家呵護」、「小英雄辛苦了，值得好好的馬殺雞一番」，網友們不僅展現對Ring的喜愛，也傳達了對搜救犬滿滿的敬意與感謝。

▲搜救犬的嗅覺肩負重要任務，需要用無香精的洗毛精洗澡。（圖／翻攝自粉專臺中GoGo - 狗狗 -臺中搜救犬）