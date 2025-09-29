ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
光復需要「飼料罐罐超人」　深入災區才知災民貓狗斷糧好幾天

花蓮光復動物救援團隊。（圖／花蓮縣政府提供）

▲光復動物救援站協助照顧災民的寵物、災區獲救的毛孩以及搜救犬。（圖／花蓮縣政府提供）

記者李依融／採訪報導

花蓮光復救災持續中，現場也設置「毛孩救助區」，協助災區動物醫療與清潔，總召駱小姐29日晚間發出「飼料罐罐不足」的訊息，希望徵求募捐。她提到，由於分發飼料給較偏遠的災民，消耗得比想像中的快速，因此原本對外表示「沒有缺乏物資」，但下午分發給災民後，確認飼料與罐頭數量仍不足。

隨著光復鄉家園清淤，過程中越來越多受困動物獲救，第一時間就能送到動物救援站獲得醫療幫助，此外也有寵物美容志工，幫獲救動物與搜救犬洗香香。動物救援站設立以來，收到來自各界的熱心物資，好讓毛孩能夠飽餐，駱小姐表示，原本以為毛孩糧食數量無虞，因此對外發布「物資已足夠」，然而29日晚間清點發現，目前仍需募集貓狗飼料與罐頭資源。

▲台中搜救犬Ring享受美容師志工洗香香。

駱小姐提到，29日下午開始有志工帶著飼料深入較後面的災區，才知道很多災民不知道可以領取寵物飼料，家中毛孩已經斷糧好幾天，加上目前災民重心放在家園重建，因此很難有心力一直往返領取物資，因此志工協助將大量飼料送入較偏僻的災區，好讓災民家中有足夠的存糧。

駱小姐表示，飼料分送後，動物救援站剩下的飼料已不足夠，「因為重建之路還會有段時間，因此我們還需要繼續募集飼料與罐罐，不限品牌，只要能讓毛孩飽餐就好。」不過她強調，目前物資缺乏僅限糧食的部分，其餘物資皆充足，請勿再持續寄送。

花蓮光復動物救援團隊。（圖／花蓮縣政府提供）

▲志工29日下午深入災區分送毛孩糧食，驚覺飼料與罐頭數量不足。（圖／花蓮縣政府提供）

物資寄送地址

●光復糖廠（可優先載送）
地址：花蓮縣光復鄉糖廠街19號
收件人：寵物醫療照護服務站，總召駱小姐　0937-551-158
Google搜尋：光復糖廠禮品店（花蓮光復糖廠展售中心）
（民間志工團隊，將會與光復國小志工協助派發物資給飼養毛孩的居民）


●快樂狗寵物旅館（協助安置災民寵物）
花蓮縣吉安鄉南濱路一段5號　0963369254
（只收飼料、罐頭）

有意願協助歡迎加入光復動物救援Line群，有志工解答您的疑問。
小提醒：總召駱小姐擔心手機錯過即時動物救援求助，請熱心民眾先以群組發問為優先喔！

▲花蓮光復動物救援提供

