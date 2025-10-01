感謝飼料罐罐超人！光復毛孩物資已充足　缺人力整理派發

▲光復糖廠的動物醫療照護站服務到10月7日。（圖／花蓮光復動物救援志工團隊提供）



記者李依融／綜合報導

花蓮光復災後重建持續進行，動物救援相關物資募集作業也進入最後階段。志工宣布，物資捐贈將於10月5日截止，且僅接受親送至快樂狗寵物旅館，光復糖廠據點已全面停止收物資。由於現場物資數量已滿足需求，救援團隊強調，目前最迫切的需求是人力支援，希望有更多志工加入協助。

▲救助站提供許多災區毛孩及時醫療協助，來自各地的獸醫、獸醫助理也主動加入排班。



根據最新安排，光復糖廠駐點服務僅至10月7日，期間需要機車與志工，協助外送物資至受災家庭，同時也需要人力整理與發放現場物資。另一方面，快樂狗寵物旅館除了持續安置部分災民毛孩，還需人力整理現有物資，以利後續分配。

▲糖廠已停收物資，目前仍需志工協助後續整理發派。（圖／花蓮光復動物救援志工團隊提供）



原本的「花蓮光復動物救援」Line群，因人數與需求龐大，已分流至官方Line@帳號，方便民眾即時掌握資訊並進行協調。救援團隊呼籲，想要參與協助的民眾，務必透過官方管道加入，以避免訊息延誤或遺漏。

整體來看，物資供應已經不再是問題，反而是分送與整理人力成為現場最大挑戰。駱小姐也再次提醒，想幫助災區毛孩的民眾，可優先投入志工行列，協助災區毛孩與飼主順利度過重建階段。

▲目前物資已足夠，更需要的是人力支援。（圖／花蓮光復動物救援志工團隊提供）