ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

感謝飼料罐罐超人！光復毛孩物資已充足　缺人力整理派發

▲花蓮光復動物救援。（圖／花蓮光復動物救援志工團隊提供）

▲光復糖廠的動物醫療照護站服務到10月7日。（圖／花蓮光復動物救援志工團隊提供）

記者李依融／綜合報導

花蓮光復災後重建持續進行，動物救援相關物資募集作業也進入最後階段。志工宣布，物資捐贈將於10月5日截止，且僅接受親送至快樂狗寵物旅館，光復糖廠據點已全面停止收物資。由於現場物資數量已滿足需求，救援團隊強調，目前最迫切的需求是人力支援，希望有更多志工加入協助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲救助站提供許多災區毛孩及時醫療協助，來自各地的獸醫、獸醫助理也主動加入排班。

根據最新安排，光復糖廠駐點服務僅至10月7日，期間需要機車與志工，協助外送物資至受災家庭，同時也需要人力整理與發放現場物資。另一方面，快樂狗寵物旅館除了持續安置部分災民毛孩，還需人力整理現有物資，以利後續分配。

▲花蓮光復動物救援。（圖／花蓮光復動物救援志工團隊提供）

▲糖廠已停收物資，目前仍需志工協助後續整理發派。（圖／花蓮光復動物救援志工團隊提供）

原本的「花蓮光復動物救援」Line群，因人數與需求龐大，已分流至官方Line@帳號，方便民眾即時掌握資訊並進行協調。救援團隊呼籲，想要參與協助的民眾，務必透過官方管道加入，以避免訊息延誤或遺漏。

整體來看，物資供應已經不再是問題，反而是分送與整理人力成為現場最大挑戰。駱小姐也再次提醒，想幫助災區毛孩的民眾，可優先投入志工行列，協助災區毛孩與飼主順利度過重建階段。

▲花蓮光復動物救援。（圖／花蓮光復動物救援志工團隊提供）

▲目前物資已足夠，更需要的是人力支援。（圖／花蓮光復動物救援志工團隊提供）

▲花蓮光復動物救援。（圖／花蓮光復動物救援志工團隊提供）

關鍵字： 花蓮光復動物救援花蓮光復動物志工

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「爸爸」孫德榮為于朦朧超渡　他託夢哭訴：活得太正直

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

打烊寵物店被神秘客闖入　老闆發現「浪浪安心在狗床睡著」爆紅

光復救出「結泥龜」志工差點抱不動　沖完澡滿血復活優閒散步

狗狗心臟病可以活多久？獸醫師提醒「早期辨識＋4大照護關鍵」幫助毛孩安心變老

傑克羅素「倒車入庫」自己進背包　坐下挪屁股一氣呵成

光復需要「飼料罐罐超人」　深入災區才知災民貓狗斷糧好幾天

半夜哭哭原來不是傲嬌？熟齡貓需要的「精準營養、照護節奏」比你想的還重要！ 

三兄弟挖2小時救出16歲黑狗　家也受災「但感謝各路英雄超人」

三花點驅蟲藥變「飛奔殘影」　奴才每次都暫時失去主子的信任

「害怕再被拋棄」收容所橘貓拒絕進鐵籠　拼命求志工心碎模樣曝

感謝飼料罐罐超人！光復毛孩物資已充足　缺人力整理派發

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

救災一半怪手開始搶球玩　靈活操縱救災不忘娛樂XD

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

路邊遇松鼠用小手洗臉　下秒拿尾巴擦臉超可愛

歐告搭順風推車差點撲街　趕緊下車逃命：嚇死偶了

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

萌貓趴車頂竟被載出門！　主人聽喵聲才發現超傻眼

守宮脫皮留下「整顆頭套」　眼睛鼻子連紋路都超清晰

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

汪拆家不承認「被飛機耳出賣」　心虛表情秒被媽抓包：就你！

久違回家黑貓哈氣警戒　認出奴才後秒變撒嬌精

東森寵物為光復毛孩加油！　顧客一句話店長募集千份糧送災區

光復救出「結泥龜」志工差點抱不動　沖完澡滿血復活優閒散步

感謝飼料罐罐超人！光復毛孩物資已充足　缺人力整理派發

打烊寵物店被神秘客闖入　老闆發現「浪浪安心在狗床睡著」爆紅

狗狗心臟病可以活多久？獸醫師提醒「早期辨識＋4大照護關鍵」幫助毛孩安心變老

光復毛孩「物資已爆滿」存量達上限　捐糧親送優先之後10/2再分流

高雄特搜「汪汪隊」光復立大功　市長加菜：5搜救犬見玩具超興奮

LINE GO從移動服務到Social MaaS數位生活　IPO一直有在考慮

聲優石川界人結婚過程曝光！怕驚喜泡湯急喊老婆：再撐一下

【廣編】台北國際照顧博覽會登場　人寵共老時代首創寵物長照主題館成焦點

菲律賓強震死亡人數破60！　新北搜救部隊65人+3搜救犬整備待命

不是工程師！　黃仁勳點名AI時代「這工作最夯」：需求翻倍再翻倍

從擁抱、穿衣服到香味！10個讓毛孩快抓狂NG行為你中幾項？

史奈爾7局失2分按計劃投球　讚賞大谷翔平首局開轟「帶動流向」

唐從聖「列10點談北捷踹人案」　心疼白髮婦被踹飛：我下不了手

感謝鏟子超人！八曜和茶明天前去花蓮「發1500杯飲料」

石龍宮「千人泡麵」10／4登場　泡麵造型郵筒搶先亮相

寵物動物熱門新聞

打烊寵物店被神秘客闖入　浪浪安心在狗床睡著

光復救出結泥龜　沖完澡優閒散步

狗狗走幾步就喘＝心臟病？獸醫教你辨識不誤判

傑克羅素倒車入庫　動作一氣呵成

光復毛孩缺飼料　偏遠災民毛孩斷糧

熟齡貓需要的營養比你想的還重要

鄰居家有哭聲！挖2小時救16歲黑狗

貓點藥飛奔逃跑　暫時不信任奴才

收容所橘貓拒絕進籠　拼命求志工模樣曝

光復毛孩物資已充足　缺人力整理派發

搜救犬Ring災區洗香香「一臉沉醉」

忠犬堅守家門「蓋阿嬤衣服」才撤離

飼主買沙發回家　結果都狗在躺

高雄汪汪隊光復立功　市長送玩具

讀者迴響

熱門新聞

打烊寵物店被神秘客闖入　浪浪安心在狗床睡著

光復救出結泥龜　沖完澡優閒散步

狗狗走幾步就喘＝心臟病？獸醫教你辨識不誤判

傑克羅素倒車入庫　動作一氣呵成

光復毛孩缺飼料　偏遠災民毛孩斷糧

熟齡貓需要的營養比你想的還重要

鄰居家有哭聲！挖2小時救16歲黑狗

貓點藥飛奔逃跑　暫時不信任奴才

收容所橘貓拒絕進籠　拼命求志工模樣曝

光復毛孩物資已充足　缺人力整理派發

搜救犬Ring災區洗香香「一臉沉醉」

忠犬堅守家門「蓋阿嬤衣服」才撤離

飼主買沙發回家　結果都狗在躺

高雄汪汪隊光復立功　市長送玩具

光復毛孩物資爆滿　捐糧親送優先

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

救災一半怪手開始搶球玩　靈活操縱救災不忘娛樂XD

救災一半怪手開始搶球玩　靈活操縱救災不忘娛樂XD

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

路邊遇松鼠用小手洗臉　下秒拿尾巴擦臉超可愛

路邊遇松鼠用小手洗臉　下秒拿尾巴擦臉超可愛

歐告搭順風推車差點撲街　趕緊下車逃命：嚇死偶了

歐告搭順風推車差點撲街　趕緊下車逃命：嚇死偶了

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面