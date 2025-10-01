女路邊撿流浪小貓回家　幾個月後「暴風長大」意外養到混血山貓

▲女子分享意外養到混血山貓。（圖／翻攝自TikTok／audriana.3）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子分享，她在朋友家附近發現一隻流浪小貓，把小貓帶回家照顧後發現，小貓生長異常快速，帶去獸醫檢查被告知，小貓可能是一隻混種山貓寶寶，引發網友討論。

女子奧德莉亞娜(Audriana)在TikTok上分享，她2年前去朋友家拜訪時，在鐵軌附近發現一隻小貓。影片中可看到，小貓看起來活潑好動，對四周環境充滿了好奇心，模樣十分可愛，沒想到可能不是普通家貓，而是一隻山貓(Bobcat)。

影片曝光後獲得400多萬點閱，沒想到意外引發兩派網友討論，有人認為小貓外觀上的確有山貓特徵，但也有許多人認為小貓只是一隻普通的米克斯。

奧德莉亞娜近來接受當地媒體Newsweek採訪，她當初發現小貓的生長速度似乎比一般貓更快，才4個月大，體重就已經15磅（近7公斤），而當她帶小貓到獸醫院檢查時，醫生告訴她，小貓有可能是山貓混種，但由於沒有特別好鬥，認為可以繼續飼養。

奧德莉亞娜繼續養了小貓一段時間，某天小貓突然就跑出家門失蹤，過了幾個月後，曾在家附近農場看到一隻很相似的野貓，會跑到農場獵食鴨子，由於貓咪一直不肯回家，她也無法確認野貓到底是不是山貓。