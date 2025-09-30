ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
打烊寵物店被神秘客闖入　老闆發現「浪浪安心在狗床睡著」爆紅

打烊寵物店被神秘客闖入　老闆發現「浪浪安心在狗床睡著」爆紅。（圖／翻攝自TikTok／chilapets）

▲老闆發現流浪犬在店內睡著。（圖／翻攝自TikTok／chilapets）

記者李振慧／綜合報導

阿根廷當地一間寵物店因為一名特殊顧客上門爆紅，老闆某天晚上關店時，發現店內寵物床上竟然躺著一隻叫做奧西托(Osito)的流浪犬，只見狗狗舒服地躺在上面睡著，把整間店當成自己家一樣自在，模樣看起來十分安心。

寵物店Chila Pets在網路上分享，「昨天關店的時候，發現有人竟然在我們的商品上睡覺」。影片中可看到，老闆接獲通知，慌忙回到已經打烊的商店中，結果看到睡得很香的奧西托。

[廣告]請繼續往下閱讀...
@chilapets Las aventuras de ???? parte mil ???? . #amoranimal♥️ #perritos ♬ 剧情搞怪诙谐幽默 The Giraffe Comedy - Stock Inventions

影片曝光後爆紅，獲得400多萬點閱，許多網友心疼奧西托情況，紛紛留言「我願意幫忙買那張狗床，讓狗狗可以天天安心睡在那裡」、「整天在街上流浪，終於可以好好睡一覺」、「狗狗其實是在店裡幫忙值夜班」。

寵物店老闆接受媒體The Dodo採訪表示，其實奧西托在當地十分有名，雖然牠沒有固定居所，但是當地民眾都很願意晚上收留牠住宿，或是幫忙提供食物，牠也是寵物店常客，時常出現在寵物店獲得零食、甚至睡在商品床上，把寵物店當成自己家一樣自在。

關鍵字： 流浪犬寵物店Chila Pets阿根廷Osito

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

萌貓趴車頂竟被載出門！　主人聽喵聲才發現超傻眼

路邊遇松鼠用小手洗臉　下秒拿尾巴擦臉超可愛

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

