無尾熊寶寶墜樹「緊抱溫柔阿金求救」　可愛畫面網讚：最棒狗媽

▲黃金獵犬發現無尾熊寶寶，溫柔幫忙照顧。（圖／翻攝自Facebook／Steve Lamplough）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名男子聽到前院傳來騷動，好奇出來查看，目睹一隻無尾熊寶寶竟然趴在黃金獵犬身上，緊緊抱住狗狗，罕見畫面把他嚇了一大跳，分享在網路上。

居住在澳洲波特蘭(Portland)的男子史蒂夫(Steve Lamplough)，25日下午在臉書上分享狗狗丹妮(Denni)英勇拯救無尾熊寶寶的珍貴畫面，「我聽到狗叫聲出去查看，看到丹妮揹著這個小東西向我跑過來，2個都開心地不得了」。

照片中可看到，無尾熊寶寶不但趴在丹妮身上，還用雙手緊緊抱著，丹妮的臉上則露出燦爛笑容。畫面吸引網友留言，「這是我在網路上看過最可愛的畫面」、「狗狗的臉看起來好得意，真是個好女孩」、「這顯示出黃金獵犬是多麼溫柔的物種」。

史蒂夫表示，他的院子中種了一顆很高大的樹，常常會看到無尾熊爬到上面，沒想到當天無尾熊寶寶不小心掉下來，幸好被丹妮發現，丹妮揹著無尾熊寶寶在院子中跑了大約15分鐘，後來爬回樹上與媽媽團圓。

當地媒體指出，無尾熊寶寶能遇到像丹妮這麼溫柔的狗狗非常幸運，因為當地時常發生狗攻擊無尾熊事件。史蒂夫表示，自從丹妮生下小狗後，一直是很棒的媽媽，或許是因為這樣牠立即就接納了小無尾熊。