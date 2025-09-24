街貓走錯手扶梯方向「拼命被送回原地」　暖男出手畫面萌翻全網

▲小貓搭錯機場手扶梯方向。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

土耳其一隻街貓挑戰手扶梯的可愛影片在網路上瘋傳，影片中可看到，小貓因為搞不清楚手扶梯上下方向，試圖從錯誤方向上樓，結果無論牠怎麼努力嘗試，最後都被送回原處，直到一名好心男乘客出手，才終於成功。

可愛影片近來在各大社群平台上爆紅，事件9日發生在伊斯坦堡機場Sabiha Gokcen International Airport。上傳影片的網友表示，「這隻小貓試著搭上手扶梯卻搞不清楚狀況，直到一名男子幫了牠一把，真是太可愛了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

The cat tried to climb the escalator without understanding anything, until a man helped him.

So cute! pic.twitter.com/BsovGjLtcc — The Figen (@TheFigen_) September 11, 2025

影片中顯示，小貓因為走錯方向，一直被往下的手扶梯送回原地，可是小貓也很堅持，一鼓作氣想要跑到樓上，眼看就要成功時突然停下，結果又被送到樓下，最後一名男子看不下去，幫忙把小貓送到正確方向的手扶梯上，才終於上樓。

影片獲得上萬網友分享留言，「我全程都好為貓咪的尾巴擔心，好怕夾到」、「太焦慮了，我也一直盯著貓咪的尾巴」、「貓咪獲得幫助後，還回頭看了男子一下，好像在表達感謝」、「貓咪被男子抓住時，完全沒有抵抗，顯示這個城市對貓很友善，貓咪才不怕陌生人」、「土耳其的街貓真的是這樣，牠們已經是城市的一部分」。