女主人提早回家打斷午睡　黃金獵犬沒睡飽「瞇瞇眼搖尾」迎接

▲狗狗睡眼惺忪迎接主人回家。（圖／翻攝自TikTok／rachellssmithh）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻叫做柯比(Kobe)的黃金獵犬近來爆紅，因為牠被女主人拍到，當主人提早回家時，本來正在午睡的牠發現後，明明一臉沒有睡飽的樣子，仍堅持出現在門口迎接，可愛模樣獲得網友稱讚。

女子瑞秋(Rachel Smith)在網路上分享，某天她下班時，比平常固定的時間提早回家，結果似乎打擾到4歲黃金獵犬柯比的午睡，意外拍到了柯比昏昏欲睡的模樣。

影片中可看到，柯比似乎被開門聲吵醒，睡眼惺忪地出現在樓梯查看，由於沒有睡飽，牠的眼睛幾乎睜不開，毛髮也十分凌亂，雖然表情有些困惑，但看到女主人似乎還是很高興，有微微搖著尾巴。

影片曝光後獲得50多萬點閱，許多網友被柯比的模樣萌到，紛紛留言，「看看那個沒睡飽的可愛笑容」、「狗狗太可愛了」、「天啊，牠雖然很累，但還是搖了尾巴」、「我每次提早回家時，我老公也是這個樣子」。