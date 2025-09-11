ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
女主人提早回家打斷午睡　黃金獵犬沒睡飽「瞇瞇眼搖尾」迎接

女主人提早回家打斷午睡　黃金獵犬沒睡飽「瞇瞇眼搖尾」迎接。（圖／翻攝自TikTok／rachellssmithh）

▲狗狗睡眼惺忪迎接主人回家。（圖／翻攝自TikTok／rachellssmithh）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻叫做柯比(Kobe)的黃金獵犬近來爆紅，因為牠被女主人拍到，當主人提早回家時，本來正在午睡的牠發現後，明明一臉沒有睡飽的樣子，仍堅持出現在門口迎接，可愛模樣獲得網友稱讚。

女子瑞秋(Rachel Smith)在網路上分享，某天她下班時，比平常固定的時間提早回家，結果似乎打擾到4歲黃金獵犬柯比的午睡，意外拍到了柯比昏昏欲睡的模樣。

@rachellssmithh When mum comes home from work early and interrupts nap time ???????? Wall prints from @littleposterprints on Etsy! ???? #goldenretriever #dogsoftiktok ♬ original sound - Rachel Smith

影片中可看到，柯比似乎被開門聲吵醒，睡眼惺忪地出現在樓梯查看，由於沒有睡飽，牠的眼睛幾乎睜不開，毛髮也十分凌亂，雖然表情有些困惑，但看到女主人似乎還是很高興，有微微搖著尾巴。

影片曝光後獲得50多萬點閱，許多網友被柯比的模樣萌到，紛紛留言，「看看那個沒睡飽的可愛笑容」、「狗狗太可愛了」、「天啊，牠雖然很累，但還是搖了尾巴」、「我每次提早回家時，我老公也是這個樣子」。

