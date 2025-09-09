ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
看到行李箱就傷心　黃金獵犬「不想主人離開」歪頭哭哭百萬網心疼

看到行李箱就傷心　黃金獵犬「不想主人離開」歪頭哭哭百萬網心疼。（圖／翻攝自TikTok／laurenandcody）

▲黃金獵犬傷心反應爆紅。（圖／翻攝自TikTok／laurenandcody）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一隻叫做查理(Charlie)黃金獵犬看到主人拿出行李箱，突然變得很傷心，因為牠知道這代表主人會有一段時間不在身邊，可憐的模樣讓牠爆紅，獲得100多萬點閱。

女主人蘿倫(Lauren Lieberman)在TikTok上分享，某天她在準備短期旅行，把行李箱放在客廳地上時，沒想到黃金獵犬查理看到後卻歪著頭，臉上充滿悲傷的神情，後來甚至還發脾氣叫了起來，不希望主人離開。

@laurenandcody

This breaks my heart every damn time ????

♬ original sound - Lauren and Charlie

影片曝光後獲得破百萬點閱，許多人不捨查理難過的模樣，紛紛留言，「不，看到狗狗這樣讓我好難過」、「拜託你取消旅行」、「天啊，牠看起來真的好傷心」。

蘿倫表示，查理是一隻很黏人的狗狗，但是平時很少吠叫，那天居然叫了出來，顯示狗狗真的很傷心。

@laurenandcody

His tantrums when he sees the suitcase ????

♬ original sound - Lauren and Charlie

蘿倫近來分享新影片，影片中可看到，她再度把行李箱放在客廳地板上，查理看到後，出現和上次一樣的反應，即使她不斷安慰查理，這次會一起去旅行，查理卻不願意相信主人的話。

可愛影片獲得網友留言，「別擔心喔，查理，這次馬麻會帶你一起去」、「可憐的寶寶」。蘿倫表示，查理上車後才放心下來，他們一起度過了一個開心的旅程。

關鍵字： 行李箱黃金獵犬寵物CharlieLauren Lieberman加拿大

