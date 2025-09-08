ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
友善流浪狗到咖啡廳討食　2女被「求愛小眼神收服」當場收編

友善流浪狗到咖啡廳討食　2女被「求愛小眼神收服」當場收編。（圖／翻攝自TikTok／camilaruocco）

▲討食流浪狗獲得收養。（圖／翻攝自TikTok／camilaruocco）

記者李振慧／綜合報導

阿根廷一名女子到當地咖啡廳用餐時，發現一隻流浪狗突然跑到2名女子身旁，希望能獲得一些食物，由於流浪狗十分親人又友善，2人與狗狗互動一陣子後，最後竟然收養，溫馨影片在網路爆紅。

女子卡米(Cami Ruocco)在網路上分享，她與男友、表妹一同到布宜諾斯艾利斯市當地一間咖啡廳用餐時，意外目睹一隻流浪狗狗遇上有緣人，當場被收養的溫暖景象。

影片中可看到，一隻飢餓的流浪犬有點害怕地靠近2名正在用餐的女子，想要乞討一些食物，沒想到2人不但沒有趕走狗狗，還溫柔撫摸著牠，狗狗主動跑到女子懷中，享受著好久沒有獲得的關愛，眼神看起來令人憐惜。

@camilaruocco La merienda más emocionante de mi vida ???? @reca.cafe ♬ inside out theme - Santiago Melo

2名女子和狗狗互動好一段時間後，最後決定把狗狗帶回家，由於狗狗不願意走路，後來直接把狗狗抱在懷中、帶回車上，取名為Platon。

影片獲得280多萬點閱，許多網友留言，「人間還是有天使的」、「沒有栓繩的狗狗，屬於任何看到牠的人」、「太好了，好為狗狗開心」、「其實不是他們收養狗狗，而是狗狗選擇了他們」。

關鍵字： 流浪狗收養咖啡廳Cami Ruocco阿根廷

