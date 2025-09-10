小貓連續翹家2次　「出現在53公里外酒廠」意外成最萌常客爆紅

▲小貓連續翹家，跑到同一間釀酒廠。（圖／翻攝自Facebook／Castle Rock Brewery）

英國一隻叫做花生(Peanut)在短短一個月內連續從家中失蹤2次，出現在距離住家約53公里的釀酒廠與酒吧，由於小貓特別喜歡在酒廠閒逛，不但讓牠成為常客，同時也在網路上爆紅。

居住在林肯郡南部北海克姆(North Hykeham)的小貓花生，今年6月從家中消失令主人十分傷心，然而沒想到1個月後，主人突然接獲通知，發現愛貓竟然在距離住家約53公里，諾丁罕郡的Castle Rock Brewery釀酒廠與Vat and Fiddle酒吧出現。

酒廠工作人員表示，小貓7月9日首次出現在店內時，把所有工作人員都嚇了一跳，送去獸醫那邊掃瞄晶片，才找到小貓的24歲主人山姆(Sam Bhamra)與25歲的查莉(Charley Rawlings)。

查莉表示，當她接獲電話通知時，還以為花生被車撞了，沒想到竟然跑到那麼遠的地方，懷疑小貓可能跳進某人車上。原以為愛貓回家後再也不會離開，沒想到8月27日再度失蹤。

查莉表示，花生失蹤2天後，她接到酒廠打來的電話通知，花生居然又跑到那裡，令她覺得十分驚奇。酒廠人員也表示，「完全是一團謎，曾聽過貓失蹤在離家幾公里的地方出現，但從來沒聽說過有哪隻貓咪2次失蹤都是出現在同一個地方」。

花生目前已安全回到家中。酒廠與酒吧的工作人員皆表示，大家都很喜歡這隻頑皮的小貓，並且很歡迎牠時常來玩，但不確定主人喜不喜歡牠這樣做就是了。