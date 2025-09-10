威瑪獵犬「嘴巴冒出小腳」女主人嚇壞　真相曝光感動：在救兔兔

▲女主人發現寵物犬竟然口中含著兔兔。（圖／翻攝自TikTok／joliva8705）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女主人發現所養的威瑪獵犬安迪(Andy)，口中竟然冒出2隻小腳把她嚇了一大跳，以為平時個性溫和的安迪竟然吃了小動物，後來才發現安迪其實是在保護一隻與家人失散的小兔子，最後成功把小兔子送回小窩，溫馨影片爆紅。

女主人在TikTok上分享，某天她發現安迪的行為十分怪異，一直不停來回踱步，嘴巴裡似乎藏了什麼東西，她靠近仔細一看，發現安迪的口中竟然含了一隻小兔子。

女子立即命令安迪打開嘴巴，並且放下小兔子，然而狗狗卻一直不肯張口，即使拿零食誘惑也完全沒有用，後來才發現安迪為了保護柔弱的小兔子，才會小心翼翼地含在口中。

安迪後來帶著主人一起到院子角落，向她展示當初發現小兔子的巢穴，輕輕把小兔子放回兔窩中，主人趁機仔細檢查了一下兔子狀態，發現沒有受傷。

為了避免以後再有類似情況發生，主人特別在兔窩附近設置了圍欄，保護兔兔一家。影片獲得2千多萬點閱，許多網友大讚安迪，「狗狗好溫柔，牠沒有傷害兔兔」、「我本來以為兔子已經死了，沒想到狗狗只是在保護牠」。