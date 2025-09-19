ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
餵浪浪被認定是飯票　橘貓「突襲女子家窗外」狂喵：奴才給飯飯

社區餵流浪動物「橘貓突然找到她家」　天天報到：奴才給我飯飯。（圖／翻攝自TikTok／nekonototoro）

▲女子發現路上餵過的橘貓，竟然找到她家。（圖／翻攝自TikTok／nekonototoro）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名女子常在社區幫忙餵食流浪貓，沒想到一隻橘貓認定她會是個好奴才，某天晚上突然出現在她家窗外，喵喵叫個不停，催促奴才趕快拿出食物，令她不敢相信自己的眼睛。

居住在加州的女子荷莉(Holly)在網路上分享，最近她在路上餵了一隻橘貓，沒想到某天晚上在家時，橘貓竟然出現在窗外，一邊喵喵叫、一邊朝著裡面看，要她趕快開門，把食物拿出來。

[廣告]請繼續往下閱讀...
@nekonototoro Will TNR him for his trouble puffs. He's friendly enough to be adopted if anyone in Orange County is interested #funnycat #orangecatbehavior #cute #fyp ♬ original sound - Totoro & Holly Cat Content UGC

影片獲得許多網友留言，「快點讓牠進門，牠是你的貓了」、「貓咪：我會乖乖，讓我進去」、「雖然有點抱歉，但是你被貓咪分配系統找上了」。

荷莉表示，由於家中已經有養貓，所以她沒有打算再多收編一隻。雖然如此，從其他影片中可看到，橘貓仍然很常出現在荷莉面前，她也會帶著寵物貓與橘貓一起互動。

荷莉為了確定橘貓是否是流浪貓，在身上裝了AirTag跟蹤，發現貓咪似乎有其他主人，一天會跑好幾個不同家庭蹭飯，每天的行程都非常忙碌。

關鍵字： 加州流浪貓貓奴橘貓餵食蹭飯

