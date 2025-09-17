男收容所遇見「7歲脫窗貓」秒收編　PO文爆紅感動網：牠值得被愛





▲貓咪因為特殊長相爆紅。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州一名男子分享，他到當地動物收容所領養了一隻7歲貓咪米莉安(Miriam)，有著一雙脫窗眼的米莉安，特殊長相不但深深吸引他，也在網路上爆紅，被許多網友稱讚眼睛超漂亮又特別。

男子加文(Gavin Treadaway)在國外論壇Reddit上分享，他9月7日在匹茲堡當地動物收容所Humane Animal Rescue of Pittsburgh遇到了長相特殊的貓咪米莉安，立即就被這隻小貓深深吸引。

加文向美國媒體Newsweek表示，他把米莉安帶去給獸醫檢查，發現視力十分正常，也沒有任何感染症狀，只是瞳孔較大，可能會對強光比較敏感。由於米莉安原本是流浪貓無法得知病史，也無法確定眼睛為何會呈現脫窗狀態，懷疑可能是先天遺傳原因導致。

加文表示，他在網路上分享米莉安的故事，是希望能夠鼓勵大家，不要害怕收養有特殊情況的貓咪，「牠可能外表看起來不太普通，但牠同樣可愛，值得和其他貓咪一樣獲得寵愛」。

米莉安的故事分享在網路後立即爆紅，吸引許多網友留言，「很少看到眼睛外翻的貓咪，牠真的很可愛」、「牠的眼睛讓我想到龍貓或波妞」、「看到牠的表情讓我忍不住笑了，很高興獸醫說牠一切健康」。