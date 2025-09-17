女醒來發現愛貓「一晚吃掉2周食物」脹成圓球　爆笑：不愧是胖橘





▲貪吃橘貓吃掉2周食物，肚子超腫。（圖／翻攝自TikTok／alixandracass）

記者李振慧／綜合報導

美國一隻叫做斯帕羅(Sparrow)的橘貓因為太貪吃，一夕之間爆紅。女主人分享，斯帕羅為了滿足食慾，竟然把自動餵食器弄壞，一口氣吃掉約2周的食物，導致肚子腫到像球一樣圓。

居住在休斯頓的30歲女主人亞歷桑德拉(Alixandra)在TikTok上分享，某天她早上起床時，發現斯帕羅因為抵擋不住食物誘惑，竟然吃到整個肚子圓滾滾的，看起來就像是懷孕一樣，臉上還一臉滿足的表情。

亞歷桑德拉懷疑，斯帕羅疑似是為了大吃一頓，所以和貓兄弟傑克(Jack)合謀，一起把自動餵食器推倒、導致故障，讓她好氣又好笑，沒想到影片分享到TikTok後爆紅，獲得600多萬點閱。

可愛影片獲得許多網友留言，「好像加菲貓」、「貓咪臉上沒有任何愧疚的表情，我猜牠下次還會再犯」、「不愧是橘貓」、「又是胖橘，我家橘貓也是特別貪吃」。

亞歷桑德拉表示，當初從動物收容所收養了這隻調皮貓，由於斯帕羅十分貪吃，為了體重控制才買了自動餵食器，雖然暴飲暴食讓牠吐了出來，幸好現在已經好多了。