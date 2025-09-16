ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
受虐咖啡兔洗完澡「神奇變成白兔」　志工心疼：被香菸薰到染色

受虐咖啡兔洗完澡「神奇變成白兔」　志工心疼：被香菸薰的。（圖／翻攝自Facebook／Sweetie`s Rescue）

▲咖啡色兔兔，竟然原本是白兔。（圖／翻攝自Facebook／Sweetie's Rescue

記者李振慧／綜合報導

加拿大一隻受虐兔子被人發現時，身上的毛髮呈現咖啡色，還伴隨著很濃的菸味，模樣看起來十分狼狽可憐，沒想到收容所工作人員幫牠洗澡後，咖啡色的兔毛竟然變成白色。

位於安大略省的兔子保護收容中心Sweetie's Rescue在網路上分享，當志工第一次發現小兔子Crusty時，發現身上有很濃的菸味，而且看獸醫時徹底嚇壞了，全身不停發抖，完全不敢從籠子中出來。

36歲工作人員艾希莉(Ashley Muvahill)表示，「我們救過很多兔子，可是Crusty是我們看過最髒的，所以我們決定幫牠洗個澡，沒想到水變成了黃色，身上傳出很重的香菸味，那味道超級噁心」。

艾希莉表示，由於Crusty身上太髒，所以他們一共讓牠洗了3次澡並且修剪毛髮，沒想到Crusty身上的毛竟然從咖啡色變成白色，其實是被香菸中所含的焦油和尼古丁染色。

終於洗乾淨後，Crusty的狀態很明顯變得開心很多，目前已改名為Rio，並送到寄養家庭中。艾希莉表示，從事這份工作最有成就感的地方，就是看到動物們能夠重新回到家庭生活，也呼籲家中有養兔子的吸菸者，為了寵物健康應該到室外吸菸。

