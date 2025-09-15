ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
怕狗狗獨自在家孤單　送「寵物日托遇真愛」女主人意外變二寶媽

怕狗狗獨自在家孤單　送「寵物日托遇真愛」女主人意外變二寶媽。（圖／翻攝自TikTok／rollsandunderbites）

▲寵物犬在日托所找到好友，後來甚至變成家人。（圖／翻攝自TikTok／rollsandunderbites）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子因為覺得所養的鬥牛犬瑪姬(Maggie)獨自在家很寂寞，便送到寵物日托中心，沒想到瑪姬很快就交到好友葛斯(Gus)，2狗形影不離，由於葛斯因為主人生病無法飼養，沒有家可以回去，讓她不捨決定收養，意外成為二寶媽。

居住在亞利桑那州的女子莫蘭達(Isabella Moranda)在網路上分享，由於她白天需要外出工作，不得不讓5歲寵物犬瑪姬獨自在家，後來發現瑪姬變得悶悶不樂，便送到寵物日托所。

@rollsandunderbites Our little lovebirds ♥️????️#englishbulldog #englishbulldogsoftiktok #englishbulldogsoftiktok❤️???? #englishbulldoglovers #englishbulldoglife #englishbulldogsworldwide #englishbulldogs #dogsoftheworld #onthisday #viral #fyp #rescuedog #rescueanimals #englishbulldogrescue #englishbulldogcommunity #englishbulldoglove #fypシ ♬ original sound - Alli Jo

莫蘭達表示，沒想到瑪姬到日托所的第一天，與同樣是鬥牛犬的葛斯成為朋友，她原本想與葛斯的主人見見面，卻意外得知葛斯的老主人因為罹癌無法繼續照顧，又沒有家人願意收留，讓葛斯只能暫時待在日托所中。

莫蘭達不捨葛斯的情況，也不想再讓瑪姬感到寂寞，回家和丈夫商量後，決定收養葛斯，溫馨故事在網路上獲得關注，獲得80多萬網友點閱，「狗狗的眼神中充滿了愛」、「好棒的故事，幸好最後的結局是好的」、「日托所遇到真愛」。

莫蘭達表示，葛斯如今來到他們家已經4年，依然和瑪姬是相親相愛的好夥伴，無論做什麼事情都會一起，「沒想到送狗狗到寵物日托，讓牠遇到靈魂伴侶」，她和丈夫都覺得當初決定收養葛斯是正確的決定。

