家中愛犬去世「隔壁微笑狗狗」天天闖進來　陪伴一家人走出傷痛

▲微笑狗天天到鄰居家報到。（圖／翻攝自TikTok／herecomesbella）

記者李振慧／綜合報導

國外一戶人家近來失去了心愛寵物犬，讓全家人都陷入哀傷，某天鄰居養的愛笑狗狗貝拉(Bella)在籬笆上發現一個小洞，從此每天都會鑽到家中探望他們、可愛撒嬌，逐漸幫助他們走出喪犬之痛。

影片中可看到，貝拉熟門熟路地從籬笆的小洞中鑽出來，一看到屋主便開心跑過來，一邊搖著尾巴討摸摸。屋主在影片中表示，貝拉雖然不是他們養的狗，但每天都透過小洞偷偷鑽進來，表現得就像是牠第二個家的樣子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片獲得網友留言，「真是一隻敦親睦鄰的好狗狗」、「太可愛了，可以留下牠嗎」、「為了牠，我永遠都不會把籬笆修好」、「幸福的狗狗，能夠擁有2個家」。

屋主在其他影片中表示，今年5月他們失去了心愛寵物犬Dooney，院子從此變得冷清，沒想到某天貝拉就像是知道他們需要狗狗陪伴一樣，幾乎每天都會出現在家中，幫忙撫慰喪犬之痛，貝拉的主人也同意牠來玩，令他們十分感激。