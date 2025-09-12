惡劣主人搬家棄養　女看房發現「10歲狗被栓樹上」淚眼向她求助

▲狗狗的遭遇令人心碎。（圖／翻攝自TikTok／mollysnewlife）

記者李振慧／綜合報導

美國一對夫妻計畫購買新房，然而他們去看房時，卻發現一隻10歲狗狗被栓在後院樹上，詢問鄰居發現，狗狗其實是前任屋主寵物，因為不打算繼續飼養，就隨便遺棄在舊家。

女子愛普爾(April Billak)在網路上分享，她和丈夫前往新家看房時，在後院看到令人心碎的畫面，一隻叫做莫莉(Molly)的比特犬被綁在一棵樹上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

@mollysnewlife The people that sold our house to us left behind their 10yr old dog they had since it was a puppy. I was so stressed we wouldnt get the house and something bad would happeb to her. We are going to maje her life so good. She will never be left all alone tied to a tree. ????????@roodytoots ♬ Running Up That Hill (A Deal With God) [2018 Remaster] - Kate Bush

影片中可看到，被綁在樹上的莫莉神情看起來十分可憐，然而當牠注意到有人靠近時立即起身迎接、不斷搖著尾巴，水汪汪的眼睛凝視著愛普爾，似乎是希望有人能帶牠回家。

愛普爾詢問鄰居發現，10歲的莫莉被原本的老主人棄養，獨自在後院中生活了幾個月，平時靠好心鄰居幫忙提供食物才沒有餓死。

愛普爾立即決定要買下房子並收養莫莉，為了確保不會再有意外發生在莫莉身上，買房時特別把莫莉的事情寫進購屋協議中，最後房子順利過戶，終於讓她成為莫莉的新主人。

愛普爾把她與莫莉的故事分享在網路後，獲得3千多萬點閱，隨著時間過去，莫莉如今是一隻快樂又備受寵愛的狗狗，與家中其他寵物也都相處得很好，愛普爾也常在網路上分享莫莉的日常生活，受到許多網友喜愛。