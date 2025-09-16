滑臉書驚見「已逝愛犬分身」　女秒認出感動收編：12年前就見過

▲女意外發現過世愛犬的同胎姊妹。（圖／翻攝自Facebook／Pasadena Humane）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子養了12年的寵物犬達珂塔(Dakota)不幸逝世，讓全家人陷入悲傷中，某天女兒滑臉書時，意外看到一隻和達珂塔一模一樣的狗出現在收養網站上，後來發現是達珂塔的同胎姊妹金潔(Ginger)，決定收養。

位於加州的動物收容中心(Pasadena Humane)，12年前收容了3隻剛出生的狗狗，分別是達珂塔、金潔還有Maverick，3隻狗狗雖然都獲得收養，然而金潔的主人後來罹癌無法繼續照顧，使得金潔再度回到收容所中。

收容所人員表示，金潔獲得主人的疼愛多年，現在突然被迫回到收容所，一定會有很多難以適應的地方，再加上狗狗年紀大了，也增加被收養的困難度，沒想到金潔才回到收容所9天就獲得收養，而且新主人還與牠有著特別緣分。

女子薇琪(Vickie Showalter)表示，她12年前收養了達珂塔，後來愛犬去世全家人都很難過，剛好這時候在臉書上看到了金潔的故事，除了被金潔與達珂塔相似的長相嚇到，還認出當年收養達珂塔時，曾與金潔有過一面之緣，讓他們立即決定要把金潔帶回家。

薇琪表示，從她第一次看到金潔的時候，莫名產生大家好像已經一起生活很久的熟悉感，金潔也很快就適應新環境，在新家過著快樂的生活。