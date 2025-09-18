ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

情侶參觀婚宴場地意外獲「三色貓女兒」　網感動：最棒婚禮禮物

情侶參觀婚宴場地意外獲「三色貓女兒」　網感動：最棒婚禮禮物。（圖／翻攝自TikTok／ilove_chickenpotpie）

▲女子分享她意外獲得女兒的故事。（圖／翻攝自TikTok／ilove_chickenpotpie）

記者李振慧／綜合報導

美國一對情侶在婚禮舉行前，帶爸媽一同到紐約布魯克林參觀婚禮場地，沒想到這個行程意外讓他們遇到「未來女兒」，發現一隻躲在會場中的三色小花貓，最後決定收編帶回家。

居住在紐約的29歲女子艾瑞卡(Erica Williams)在網路上分享，預計與未婚夫克里斯蒂安(Cristian Gioia)於2027年舉行婚禮，2人帶著家人一同參觀預定舉行婚禮的場地時，意外邂逅了一隻可愛小貓，最後成為女兒的可愛故事。

[廣告]請繼續往下閱讀...
@ilove_chickenpotpie

We found her at our wedding venue????????

♬ What Dreams Are Made Of - Hilary Duff

影片中可看到，小花貓躲在婚禮現場角落，因為淋過雨全身都溼透了，看起來飢餓又害怕，模樣令人不捨。艾瑞卡和未婚夫溫柔地抱起小貓，試著讓小貓暖和起來。

由於家中已經有養貓，艾瑞卡原本還不確定要拿小貓怎麼辦，但當場地工作人員提議把小貓送去收容所時，她立即決定收養，取名為Rigatoni，幸好Rigatoni和家中寵物貓Sushi相處地很好，已成為家中不可或缺的一份子。

Rigatoni的故事在網路上令許多網友感動並留言，「牠太可愛了，可愛到我手機都快融化了」、「恭喜你成為貓媽」、「牠是上天提前送給你們的新婚禮物」、「牠是你們婚禮的第一個嘉賓，這絕對是命中註定」。

關鍵字： 婚禮三色貓紐約布魯克林Erica WilliamsRigatoni

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

女醒來發現愛貓「一晚吃掉2周食物」脹成圓球　爆笑：不愧是胖橘

怕狗狗獨自在家孤單　送「寵物日托遇真愛」女主人意外變二寶媽

男收容所遇見「7歲脫窗貓」秒收編　PO文爆紅感動網：牠值得被愛

遛狗被40公斤比特犬攻擊「沒路人幫忙」　70歲嬤反咬狂犬救狗

牛排店用餐突昏倒　男被冷漠店員拖到街上「隔天慘成發紫腐屍」

醫生誤判流感6歲童突「無法說話呼吸」　媽靠Google搜尋救回一命

女房客搬走變恐怖垃圾屋　房東清理時意外發現「3具腐爛死嬰」

女醒來發現愛貓「一晚吃掉2周食物」脹成圓球　爆笑：不愧是胖橘

開窗咬人比特犬Lucky上嘴套牽繩散步　新主人：牠太護主

受虐咖啡兔洗完澡「神奇變成白兔」　志工心疼：被香菸薰到染色

Lucky散步

比特犬Lucky洗澡

比特犬Lucky戴嘴套

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

鬧事狗狂叫挑釁引混亂！　霸氣首領現身秒壓制鎮場

砂巨蜥「立正發呆」歪頭盯空氣　媽媽笑翻：這月份該注意什麼

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

砂巨蜥「立正發呆」歪頭盯空氣　媽媽笑翻：這月份該注意什麼

【瞬間不嘻嘻】黃金獵犬調皮滾草被抓　秒變無辜小寶寶

用餐遇虎頭蜂「你好我吃一點」　大瞌脆皮豬還切塊外帶

情侶參觀婚宴場地意外獲「三色貓女兒」　網感動：最棒婚禮禮物

碧湖公園72隻「10KG大頭鰱屍體」浮上湖面　疑似偷放生

遛狗被40公斤比特犬攻擊「沒路人幫忙」　70歲嬤反咬狂犬救狗

黑汪挑戰「烏鴉喝水」舌舔5公升寶特瓶桶　網笑：待會要叼石頭了

吃便當遇虎頭蜂「你好我吃一點」　大瞌脆皮豬還切塊外帶

男收容所遇見「7歲脫窗貓」秒收編　PO文爆紅感動網：牠值得被愛

女醒來發現愛貓「一晚吃掉2周食物」脹成圓球　爆笑：不愧是胖橘

超萌兔猻現蹤「喜馬拉雅東段」　雪地厭世臉破出沒新紀錄

突躍出水面！iPhone遭龍膽石斑吞下肚　業者苦笑：之前還吃過GoPro

快訊／寧夏夜市男墜3樓陽台　緊急送醫搶救仍不治

火腿隊高層來台緊盯徐若熙！持續追蹤台灣好手

女大生遭少年猛砍31刀亡！解剖2hrs追死因　家屬悲領遺體辦後事

趙少康開戰張亞中！　學者曝背後盤算劍指「這個黨主席候選人」

小米新旗艦機15T Series 26日台灣亮相　攜手劉俊謙分享演員故事

桃園鐵玫瑰音樂節開唱倒數！　「限定雙組合」驚喜曝光粉嗨翻

兄弟好消息！岳東華、高宇杰天王山之戰重返先發

WNBA金州女武神成軍首季　主帥娜塔莉中瀨奪年度最佳教練

距高鐵10分鐘！台中社宅+1　完工時間曝

房市後勢不大妙？專家：下半年預售屋解約、斷頭四起

寵物動物熱門新聞

女發現橘貓「一晚吃掉2周食物」　脹成圓球

比特犬Lucky被領養　上嘴套牽繩散步

咖啡兔洗完澡「神奇變白兔」　志工：香菸染色

黑熊亂入野餐　情侶完全沒發現

男收養「7歲脫窗貓」爆紅　網：牠值得被愛

白菜心住著鼠寶寶　農夫暖心決定：留給牠們當家

砂巨蜥歪頭盯空氣　像看到阿飄

4個月愛犬被鱷魚拖走　女徒手狂打1部位救回

被比特犬攻擊沒人幫忙　70歲嬤反咬自救

碧湖公園漂132巨魚屍　疑偷放生

兔猻現蹤喜馬拉雅山　厭世臉超萌

老闆說兔子不會長大　卻變超大隻

虎頭蜂搶劫便當　外帶燒肉切塊

怕狗狗在家孤單　送日托意外遇真愛

讀者迴響

熱門新聞

女發現橘貓「一晚吃掉2周食物」　脹成圓球

比特犬Lucky被領養　上嘴套牽繩散步

咖啡兔洗完澡「神奇變白兔」　志工：香菸染色

黑熊亂入野餐　情侶完全沒發現

男收養「7歲脫窗貓」爆紅　網：牠值得被愛

白菜心住著鼠寶寶　農夫暖心決定：留給牠們當家

砂巨蜥歪頭盯空氣　像看到阿飄

4個月愛犬被鱷魚拖走　女徒手狂打1部位救回

被比特犬攻擊沒人幫忙　70歲嬤反咬自救

碧湖公園漂132巨魚屍　疑偷放生

兔猻現蹤喜馬拉雅山　厭世臉超萌

老闆說兔子不會長大　卻變超大隻

虎頭蜂搶劫便當　外帶燒肉切塊

怕狗狗在家孤單　送日托意外遇真愛

臉書驚見愛犬分身　女感動收編：12年前見過

熱門寵物影片

更多
Lucky散步

Lucky散步

比特犬Lucky洗澡

比特犬Lucky洗澡

比特犬Lucky戴嘴套

比特犬Lucky戴嘴套

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

鬧事狗狂叫挑釁引混亂！　霸氣首領現身秒壓制鎮場

鬧事狗狂叫挑釁引混亂！　霸氣首領現身秒壓制鎮場

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面