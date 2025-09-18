情侶參觀婚宴場地意外獲「三色貓女兒」　網感動：最棒婚禮禮物

▲女子分享她意外獲得女兒的故事。（圖／翻攝自TikTok／ilove_chickenpotpie）

記者李振慧／綜合報導

美國一對情侶在婚禮舉行前，帶爸媽一同到紐約布魯克林參觀婚禮場地，沒想到這個行程意外讓他們遇到「未來女兒」，發現一隻躲在會場中的三色小花貓，最後決定收編帶回家。

居住在紐約的29歲女子艾瑞卡(Erica Williams)在網路上分享，預計與未婚夫克里斯蒂安(Cristian Gioia)於2027年舉行婚禮，2人帶著家人一同參觀預定舉行婚禮的場地時，意外邂逅了一隻可愛小貓，最後成為女兒的可愛故事。

影片中可看到，小花貓躲在婚禮現場角落，因為淋過雨全身都溼透了，看起來飢餓又害怕，模樣令人不捨。艾瑞卡和未婚夫溫柔地抱起小貓，試著讓小貓暖和起來。

由於家中已經有養貓，艾瑞卡原本還不確定要拿小貓怎麼辦，但當場地工作人員提議把小貓送去收容所時，她立即決定收養，取名為Rigatoni，幸好Rigatoni和家中寵物貓Sushi相處地很好，已成為家中不可或缺的一份子。

Rigatoni的故事在網路上令許多網友感動並留言，「牠太可愛了，可愛到我手機都快融化了」、「恭喜你成為貓媽」、「牠是上天提前送給你們的新婚禮物」、「牠是你們婚禮的第一個嘉賓，這絕對是命中註定」。