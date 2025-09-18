遛狗被40公斤比特犬攻擊「沒路人幫忙」　70歲嬤反咬狂犬救狗

▲70歲婦人遭比特犬攻擊，卻沒人上前幫忙。（圖／翻攝自Facebook／Shirley Pasamanick）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名70歲女子遛狗時，14歲寵物犬突然遭到一隻約40公斤重的比特犬飛撲攻擊，雖然她試圖把2狗拉開，但是比特犬力氣非常大，且附近沒有任何人上前幫忙，她為了救愛犬只好狠咬比特犬反擊，直到比特犬的主人趕到現場。

居住在佛州奧蘭多市的70歲女子雪莉(Shirley Pasamanick)，1日帶著14歲寵物犬Sparky散步時遭到攻擊。她表示，「那隻狗突然朝我們衝過來，雖然我極力反抗，但最後我們還是倒在地上」。

由 Shirley Pasamanick 發佈於 2025年9月7日 星期日



監視器畫面中可看到，雪莉倒地後仍試圖阻止寵物犬被攻擊，即使她用手杖反擊，比特犬卻不為所動，最後她只好絕望咬了上去，緊緊咬住比特犬的後頸。

雪莉表示，後來比特犬的主人終於出現，看到她的情況卻什麼都沒說就走了，身上不但多處被咬傷，更讓她難過的是，附近沒有人上前幫忙，所以把影片分享在臉書上，希望能夠引起大眾關注。

當地媒體報導，目前警方仍在確認比特犬主人身分。雪莉受訪表示，身上的傷已經慢慢康復中，幸好寵物犬沒有受傷，她認為攻擊人的比特犬非常危險，應該要被安樂死，希望能盡快抓到凶手。