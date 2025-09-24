「害怕再被拋棄」收容所橘貓拒絕進鐵籠　拼命求志工心碎模樣曝

▲橘貓拼命懇求不要回籠中。（圖／翻攝自TikTok／frangrzesik）

記者李振慧／綜合報導

美國一隻叫做Burp的橘貓被送到動物收容所，全身是傷的牠當初非常不信任人類，志工花了好多時間才終於讓牠打開心房，然而某天志工發現，要把牠送回籠中時，牠突然拼命抵抗，一心只想待在志工身邊，似乎害怕再度被拋棄，模樣令人心疼。

美國動物收容所NAWS Humane Society在網路上分享橘貓Burp的故事，影片中可看到，當志工要把Burp送回籠中時，Burp立即跑出來，似乎不想要離開志工，即使志工努力要把牠送回籠中，牠卻始終不願意回去，一直黏在志工身上、渴求摸摸抱抱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

志工表示，原本不親人的Burp，在大家的細心照顧下，現在是收容所中最可愛的孩子之一，卻因為感染貓免疫缺陷病毒(FIV)，一直被關在收容所中，看到Burp這麼渴望獲得人類寵愛的模樣，讓她非常不捨。

影片曝光後獲得100多萬點閱，許多網友都為Burp的表現感到心碎，還有許多人好奇是否可以飼養FIV貓咪，其實感染FIV的貓咪只要細心照顧，基本上和一般貓咪沒有太大差別。

志工後來宣布好消息，一名女子因為在網路上看到Burp的故事決定領養，目前Burp的收養手續正在處理中，相信很快就能夠離開收容所，展開新生活。