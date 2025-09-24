「害怕再被拋棄」收容所橘貓拒絕進鐵籠　拼命求志工心碎模樣曝

▲橘貓拼命懇求不要回籠中。（圖／翻攝自TikTok／frangrzesik）
記者李振慧／綜合報導
美國一隻叫做Burp的橘貓被送到動物收容所，全身是傷的牠當初非常不信任人類，志工花了好多時間才終於讓牠打開心房，然而某天志工發現，要把牠送回籠中時，牠突然拼命抵抗，一心只想待在志工身邊，似乎害怕再度被拋棄，模樣令人心疼。
美國動物收容所NAWS Humane Society在網路上分享橘貓Burp的故事，影片中可看到，當志工要把Burp送回籠中時，Burp立即跑出來，似乎不想要離開志工，即使志工努力要把牠送回籠中，牠卻始終不願意回去，一直黏在志工身上、渴求摸摸抱抱。
@frangrzesik Burp is currently in the process of being adopted and will be officially going home sometime this week! ???????????? Oh my sweet boy Burp is SO special and doesn’t deserve to sit in the shelter just because he has FIV. Please give this boy a chance as he truly is such a loving boy. If you are interested in adoption please submit an adoption application at nawsus.org. Please give this boy a chance!???????????? #adopt #cat #catsoftiktok #adoptdontshop #kitten ♬ I Love You, I'm Sorry - Gracie Abrams
志工表示，原本不親人的Burp，在大家的細心照顧下，現在是收容所中最可愛的孩子之一，卻因為感染貓免疫缺陷病毒(FIV)，一直被關在收容所中，看到Burp這麼渴望獲得人類寵愛的模樣，讓她非常不捨。
影片曝光後獲得100多萬點閱，許多網友都為Burp的表現感到心碎，還有許多人好奇是否可以飼養FIV貓咪，其實感染FIV的貓咪只要細心照顧，基本上和一般貓咪沒有太大差別。
志工後來宣布好消息，一名女子因為在網路上看到Burp的故事決定領養，目前Burp的收養手續正在處理中，相信很快就能夠離開收容所，展開新生活。
