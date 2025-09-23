ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
女衝進馬路救出被車撞浪浪　灰貓無助「緊抱救命恩人」畫面曝

女衝進馬路救出被車撞浪浪　灰貓無助「緊抱救命恩人」畫面曝。（圖／翻攝自Instagram／feespaack）

▲女救出被車撞灰貓。（圖／翻攝自Instagram／feespaack）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一名女子與家人度假時，在馬路上看到一隻被車撞的灰貓，她當下顧不得馬路上有大量車潮，立即衝到馬路中央把被撞灰貓帶回安全地帶，受傷貓似乎知道自己安全了，緊緊抱著她表達感謝。

女子費歐娜(Fiona Begg)在網路上分享，她到加拿大馬斯科卡區(Muskoka)度假時，原本只是與家人一同在街道上悠閒散步，沒想到卻目睹流浪貓被大貨車撞上的恐怖事件。

費歐娜表示，車禍發生後，她顧不得自身安全，立即衝到馬路上救貓，小貓也似乎感知到她是好人，安心依偎在懷中，一路上緊緊抱著她，即使到獸醫診所也不願意放開。

費歐娜表示，由於小貓傷勢很嚴重，當時她也不確定小貓能不能活下來，沒想到4天後接到寵物醫院電話，通知她小貓活下來了，正在尋找新家，她立即衝到寵物醫院領養小貓，並取名為Lucky Chance。

費歐娜把她與Lucky Chance相遇的故事分享在網路上，吸引許多網友按讚追蹤，她表示，雖然自己以前比較喜歡狗，但Lucky Chance改變了她的想法，來到家中後也與寵物狗Link感情很好，現在她時常帶著2隻寵物一起到戶外四處旅行冒險。

