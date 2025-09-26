專情拉拉天天拜訪女鄰居家　獲「專屬門鈴」搖尾乖乖等門萌翻網

▲拉布拉多每天拜訪女鄰居家爆紅。（圖／翻攝自TikTok／emmythelabofficial）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一隻叫做艾米(Emmy)的拉布拉多犬，每天最期待的就是去拜訪女鄰居琳達(Linda Rose)的家，如果琳達不在就會特別失落。由於艾米每天上門的時間不固定，琳達擔心會錯過艾米，特別幫牠裝了專屬門鈴，可愛影片在網路上爆紅。

男主人羅素(Russell Fenton)在網路上分享一系列，寵物犬艾米每天拜訪女鄰居的可愛影片爆紅。影片中可看到，艾米一離開家立刻衝向琳達的家，興奮地在門前不停搖尾巴，期待琳達能出現幫牠開門。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅素擔心艾米造訪琳達家時，會太興奮不小心抓壞琳達家的門，所以特別在前掌穿上軟鞋保護，琳達也不希望因為沒注意門前動靜、錯過艾米，也為艾米裝了一個專屬門鈴，讓牠可以自己用鼻子按鈴。

羅素表示，自從去年開始，艾米養成了每天都要去琳達家的習慣，在那裡牠可以獲得許多玩具、食物和水，彷彿就像回到了第二個家一樣，琳達後來也成為艾米的教母，當他們需要外出時都會幫忙照顧。

影片吸引網友留言，「狗狗好興奮，尾巴搖來搖去的，還會自己按門鈴」、「好羨慕琳達，我也好想每天有小狗來拜訪我」、「狗狗的尾巴說明了一切」。

羅素表示，自從他開始在網路上分享艾米與琳達的故事，意外受到許多網友喜愛，相關影片獲得破千萬點閱，看到艾米能為這麼多人帶來快樂，也讓他十分開心。