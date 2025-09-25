女出差打開行李箱　「發現吉娃娃藏的禮物」感動爆哭：好想狗狗

▲女出差無法帶狗，行李箱發現狗狗偷留禮物。（圖／翻攝自TikTok／leeeyly）

記者李振慧／綜合報導

荷蘭一名女主人分享，她因為工作得到國外出差，不得不暫時與心愛的寵物犬分開，沒想到當她打開行李箱時，竟然看到寵物藏在箱內的小禮物，讓思念愛犬的她忍不住哭了出來，暖心影片獲得300多萬點閱。

女子萊莉(Leyly)在網路上分享，當初她從動物收容所收養了4歲吉娃娃Ziggy，平常她也會帶寵物犬到處旅行，然而近來卻因為工作，得在無法攜帶愛犬的情況下到墨西哥出差，讓她非常想念狗狗。

萊莉到飯店打開行李箱時，意外發現Ziggy偷偷藏在裡面的禮物，一根Ziggy平時最喜歡咬的點心，讓她看到後忍不住爆哭，「可能大家會覺得我太誇張，但我不在乎，因為狗狗是我一生的摯愛」。

影片曝光後獲得300多萬點閱，許多網友都能理解萊莉的心情，「我也會爆哭」、「天啊，看完影片我哭了」、「我會立刻收拾行李回家」、「狗狗擔心你會挨餓」。

許多網友呼籲萊莉，旅行結束後一定要好好犒賞Ziggy，萊莉後來也分享影片，可看到Ziggy正在開心吃著最愛零食，幸福的模樣讓許多網友感到安慰，「太好了，狗狗很開心，謝謝分享」、「牠很開心你回家了」。