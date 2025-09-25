收容所13隻小狗逃出　志工發現「狗媽半夜開門」傻：想和孩子玩

▲志工發現是狗媽媽放出了小狗。（圖／翻攝自Facebook／Greenville Humane Society）

記者李振慧／綜合報導

美國南卡羅來納州一家動物收容所發生「小狗越獄事件」，工作人員上班時，發現13隻小狗被放出籠外，在收容所造成混亂，後來看到狗媽媽圖帕洛(Tupelo)一臉愧疚的樣子，才發現牠疑似因為想念孩子，打開了關著小狗的門。

當地動物收容所Greenville Humane Society在網路上分享，某天早上收容所員工上班時，發現關著剛出生小狗的籠門被不明人士打開，13隻小狗跑了出來，在設施內四處亂竄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工作人員表示，由於這些小狗年紀太小了，不太可能是靠自己的力量開門，結果發現凶手竟然是狗媽媽圖帕洛，牠疑似是因為想念這群孩子，所以半夜趁收容所沒人時，偷偷開門一起玩耍。

照片中可看到，工作人員最後順利把所有小狗都放入推車中，後方跟著闖禍的圖帕洛，臉上一副做壞事被抓到的表情，可愛照片獲得上千網友按讚留言，「狗媽媽只是想再看看牠的孩子」、「真是可愛的故事，幸好小狗們都沒事」、「狗媽媽自己是怎麼跑出來的」。

工作人員表示，當初有人在街上發現流浪的圖帕洛，圖帕洛帶著他們找到一個裝著13隻狗寶寶的塑膠容器，「牠是一隻很聰明的狗，是牠救了所有孩子的命」，他們也完全猜不出來圖帕洛那晚是怎麼跑出來的，如今圖帕洛與小狗們都已經被送到不同寄養家庭，相信未來很快就會獲得領養。