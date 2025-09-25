ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

收容所13隻小狗逃出　志工發現「狗媽半夜開門」傻：想和孩子玩

收容所13隻小狗逃出　志工發現「狗媽半夜開門」傻：想和孩子玩。（圖／翻攝自Facebook／Greenville Humane Society）

▲志工發現是狗媽媽放出了小狗。（圖／翻攝自Facebook／Greenville Humane Society）

記者李振慧／綜合報導

美國南卡羅來納州一家動物收容所發生「小狗越獄事件」，工作人員上班時，發現13隻小狗被放出籠外，在收容所造成混亂，後來看到狗媽媽圖帕洛(Tupelo)一臉愧疚的樣子，才發現牠疑似因為想念孩子，打開了關著小狗的門。

當地動物收容所Greenville Humane Society在網路上分享，某天早上收容所員工上班時，發現關著剛出生小狗的籠門被不明人士打開，13隻小狗跑了出來，在設施內四處亂竄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工作人員表示，由於這些小狗年紀太小了，不太可能是靠自己的力量開門，結果發現凶手竟然是狗媽媽圖帕洛，牠疑似是因為想念這群孩子，所以半夜趁收容所沒人時，偷偷開門一起玩耍。

照片中可看到，工作人員最後順利把所有小狗都放入推車中，後方跟著闖禍的圖帕洛，臉上一副做壞事被抓到的表情，可愛照片獲得上千網友按讚留言，「狗媽媽只是想再看看牠的孩子」、「真是可愛的故事，幸好小狗們都沒事」、「狗媽媽自己是怎麼跑出來的」。

工作人員表示，當初有人在街上發現流浪的圖帕洛，圖帕洛帶著他們找到一個裝著13隻狗寶寶的塑膠容器，「牠是一隻很聰明的狗，是牠救了所有孩子的命」，他們也完全猜不出來圖帕洛那晚是怎麼跑出來的，如今圖帕洛與小狗們都已經被送到不同寄養家庭，相信未來很快就會獲得領養。

關鍵字： 動物收容所越獄狗媽小狗Greenville Humane Society南卡州

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【救出後還抱緊緊】搜救30小時！ 特搜員暖聲安慰哭喊孩童：媽媽馬上出來了

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

街貓走錯手扶梯方向「拼命被送回原地」　暖男出手畫面萌翻全網

「害怕再被拋棄」收容所橘貓拒絕進鐵籠　拼命求志工心碎模樣曝

餵浪浪被認定是飯票　橘貓「突襲女子家窗外」狂喵：奴才給飯飯

男乘客機場休息發現「老鼠鑽進褲中」　被咬驚嚇脫褲緊急送醫

不想當爸爸　28歲男狠殺女友把「出生2天女兒」扔進鱷魚河中

女衝進馬路救出被車撞浪浪　灰貓無助「緊抱救命恩人」畫面曝

爸媽把22月大嬰獨自綁兒童座椅上　30分鐘發現「安全帶纏頸」亡

街貓走錯手扶梯方向「拼命被送回原地」　暖男出手畫面萌翻全網

「害怕再被拋棄」收容所橘貓拒絕進鐵籠　拼命求志工心碎模樣曝

淹水民宅救出3人　特搜人員環抱黃金獵犬涉泥水網感動

久違回家黑貓哈氣警戒　認出奴才後秒變撒嬌精

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

胖貓鑽欄杆「頭過肚子卡住」　麻糬式瘋狂喬角度越獄成功

陸男童找狗狗作案「撕作業」　網友：他傷心得嘴角都壓不住了

貓想吃蝦子站起緊抓媽　被碎唸後才肯放手XD

颱風天家裡淹水變泳池　哈士奇＆柴犬泡水超開心

與眾不同的柴竟會「握腳」　只因主人純粹愛教怪才藝

沙發買來不是人坐的？　狗霸氣猛踩軟墊忙「檢驗」

媽媽自嗨跳舞給歐告看　牠淡定又疑惑：妳還好嗎

用餐遇虎頭蜂「你好我吃一點」　大瞌脆皮豬還切塊外帶

用餐遇虎頭蜂「你好我吃一點」　大瞌脆皮豬還切塊外帶

買宵夜遇喵星人「霸佔坐墊」　躺姿超愜意！他：同學別睡了

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

當毛孩腳步放慢飼主要跟上守護節奏　掌握3大重點幫助狗狗健康老化

女出差打開行李箱　「發現吉娃娃藏的禮物」感動爆哭：好想狗狗

淹水民宅救出3人　特搜人員環抱黃金獵犬涉泥水網感動

花蓮寵物禮儀「無償協助光復動物遺體善終」　紙紮公司捐房響應

收容所13隻小狗逃出　志工發現「狗媽半夜開門」傻：想和孩子玩

高雄市派5搜救犬協助花蓮光復救援　歐瑟、萬斯清晨泥濘中搜索

閱之海筆記／關東軍大進擊：前進滿蒙！

綠營對話外流 　Cheap：王定宇冷血不意外「林淑芬人設炸成碎片」

開發肝臟移植術後AI聊天APP　林口長庚團隊：24小時都可關照

杜卡迪「最新電動重機原型車」亮相！搭載固態電池技術大突破

八德區公所與全越運動公司　攜手推動「健康運動回饋計畫」

營養師：補充4大生髮關鍵營養素　讓頭髮長快又強韌

統領廣場七週年慶開打首日　開慶熱舞、福袋好康吸客

網讚《中文怪物》規模「超越台灣綜藝」　吳鳳分析電視節目3劣勢

花蓮災情統計出爐！14死14失聯86人傷　千人撤離安置中

台中購物節優惠店家衝破2萬家　激旨燒鳥、老井、屋馬都入列

寵物動物熱門新聞

街貓走錯手扶梯方向　暖男出手幫忙

收容所橘貓拒絕進籠　拼命求志工模樣曝

淹水民宅救出阿金　特搜環抱涉泥水

女出差打開行李箱　發現吉娃娃藏的禮物爆哭

回家主子哈氣炸毛　認出爸秒撒嬌

汪住阿公家累癱　回家睡到翻白眼

胖貓鑽欄杆　麻糬式喬角度獸醫看傻

花蓮寵物禮儀：無償助光復毛孩善終

飼主買沙發回家　結果都狗在躺

愛貓擋房門　爸解鎖貓門正確用法

光復鄉遭水淹　2貓失蹤飼主急尋

紅頭巨鳥傻站馬路　還跟著人走

高雄市派5搜救犬協助花蓮光復救援

狗媽想念孩子「半夜偷開門」　放出13隻小狗

讀者迴響

熱門新聞

街貓走錯手扶梯方向　暖男出手幫忙

收容所橘貓拒絕進籠　拼命求志工模樣曝

淹水民宅救出阿金　特搜環抱涉泥水

女出差打開行李箱　發現吉娃娃藏的禮物爆哭

回家主子哈氣炸毛　認出爸秒撒嬌

汪住阿公家累癱　回家睡到翻白眼

胖貓鑽欄杆　麻糬式喬角度獸醫看傻

花蓮寵物禮儀：無償助光復毛孩善終

飼主買沙發回家　結果都狗在躺

愛貓擋房門　爸解鎖貓門正確用法

光復鄉遭水淹　2貓失蹤飼主急尋

紅頭巨鳥傻站馬路　還跟著人走

高雄市派5搜救犬協助花蓮光復救援

狗媽想念孩子「半夜偷開門」　放出13隻小狗

吉娃娃搶劫麵線　眼神堅定狂吞

熱門寵物影片

更多
久違回家黑貓哈氣警戒　認出奴才後秒變撒嬌精

久違回家黑貓哈氣警戒　認出奴才後秒變撒嬌精

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

胖貓鑽欄杆「頭過肚子卡住」　麻糬式瘋狂喬角度越獄成功

胖貓鑽欄杆「頭過肚子卡住」　麻糬式瘋狂喬角度越獄成功

陸男童找狗狗作案「撕作業」　網友：他傷心得嘴角都壓不住了

陸男童找狗狗作案「撕作業」　網友：他傷心得嘴角都壓不住了

貓想吃蝦子站起緊抓媽　被碎唸後才肯放手XD

貓想吃蝦子站起緊抓媽　被碎唸後才肯放手XD

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面