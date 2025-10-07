窗簾飄動「碰到屁股」　比熊躺地睡翻被嚇醒：誰摸我？

實習記者陳安榆／採訪報導

家裡還有誰？新北市5歲的比熊犬「毛比」自己在家睡覺，沒想到飄動的窗簾突然碰到牠的屁股，害牠被嚇得從美夢中驚醒。毛比不停的往後看，卻找不到是誰碰到牠，連忙躲上沙發「思考」，畫面中一臉問號的表情讓飼主笑翻。

▲毛比活潑可愛，是家中的開心果。（圖／Threads @xuxi0814提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



[廣告]請繼續往下閱讀...

毛比非常愛吃，完全不挑食，媽咪給什麼就吃什麼，牠也很愛搗蛋，喜歡去翻垃圾搞破壞。飼主和《ETtoday寵物雲》分享，這是牠第一次被窗簾嚇到，之前只會在打雷時才躲到主人懷裡，後來發現沒事就會回到原位呼呼大睡。因為毛比有異位性皮膚炎，所以在康復的期間需要配戴圈圈，防止舔咬傷口，軟軟的材質剛好被牠當成頸枕，躺在地上睡的超愜意。

▲▼勇敢的毛比即使在槳板上也不會害怕。（圖／Threads @xuxi0814提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



毛比這次被嚇醒後直到跳上沙發還是不停的檢查屁股，像是覺得被「偷襲」，看似膽小的牠其實很勇敢。媽媽提到，之前曾帶寶貝去玩立式划槳(SUP)，牠很棒都不會害怕，很乖巧的待在槳板上面。長腿的毛比看起來身材苗條，實則已經快要7公斤，愛笑的個性是家中的開心果。

▲窗簾飄動「碰到屁股」，嚇醒的毛比一臉超問號。（圖／Threads @xuxi0814提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）