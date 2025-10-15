東森寵物「買萬送萬」最狂回饋季　滿千就能iPhone17總獎金100萬

▲東森寵物最強回饋季，讓毛爸媽享受邊買邊賺的快感！（圖／東森寵物提供）



記者李依融／綜合報導

東森寵物年度最大檔「全民普發・滿萬送萬」活動熱烈登場，10月13日至12月21日止，不論到全台門市或慈愛動物醫院指定分院（高雄／仁德／九如）消費，只要是東森寵物APP會員，就能享受現金折抵回饋，還有機會抽中萬元購物金與最新 iPhone 17，補貨同時還能「買飼料抽手機」。

這次活動主打「滿萬送萬」回饋方案，回饋力度堪比政府普發現金。只要消費滿 5,000 元即可獲得 1,000 元折價券，消費滿 10,000 元更可再拿總值 10,000 元的折價組，等於買越多、領越多，最高回饋上看萬元。多張折價券可分期使用，讓毛爸媽邊補貨邊感受「領獎金」的快感。

除滿額送券外，東森寵物同步推出「百萬購物金抽獎活動」，單筆消費滿1,000元即可獲得一次抽獎機會。活動共十週、每週抽出十位幸運得主，各得1萬元購物金，總獎金高達100萬元。中獎名單將於每週五公布於東森寵物官網與官方Facebook，並同步推播至會員 APP。此外活動還加碼抽出iPhone 17，讓毛爸媽們邊買邊賺。

金萌卡會員還有專屬好康！活動期間首次訂閱或續訂金萌卡，即可獲得價值3,000元大禮包。會員還享有點數20%高回饋、每月來店禮、慈愛動物醫院健檢券等福利，現在更加碼抽Switch 2與毛小奈空氣清淨機，寵點數更能「1點抵1元」消費越多省越多。。

線上購物族也別錯過，「寵快送」同步加碼優惠！活動期間使用寵快送下單不限金額，每單即贈 20 元折價券，讓毛爸媽輕鬆在家補貨也能拿好康。