清境農場首辦「雲嶺奔羊會」　36隻瓦萊黑鼻羊要與遊客親密互動

▲首屆「雲嶺奔羊會」登場，萬羊奔馳清境高山草原。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

清境農場於今天首度舉辦「雲嶺奔羊會」，共出動36隻可愛的瓦萊黑鼻羊領銜奔跑於高山草原間，場面壯觀，吸引大批遊客到場共襄盛舉。

今天的活動以「雲南踩街」揭開序幕，搭配牧場遊行、小羊照相館、泡泡秀、打卡任務等多元內容，讓民眾近距離與萌羊互動、合影留念；「有獎徵答 × 牧場大遊行」更將氣氛推向高潮，遊客熱情參與、拍照打卡不間斷，現場笑聲與歡呼聲此起彼落。

退輔會副主委傅正誠特地到場，表示今天的奔羊會特別有看頭，除有可愛的綿羊奔跑，更邀請到蒙古馬術團隊與雲南先鋒隊伍共同參與，讓活動充滿國際特色與文化亮點；而羊群奔馳不只是表演，更是高山畜牧生活的真實縮影，另早年滇緬游擊隊在清境駐紮、帶來雲南文化，在美麗山景和草原上形塑地方獨特的風土樣貌，系列活動自今天一路延伸到十月底的火把節，形成文化節慶的串聯與延續，希望民眾能藉此更深刻感受牧場生活的節奏，並體會清境獨有的自然風貌與人文魅力。

清境農場表示，今年首度舉辦「雲嶺奔羊會」，希望打造屬於清境的特色活動品牌，結合自然景觀與牧場文化，吸引更多旅客親近高山、體驗生態；農場也預告，未來將持續推出多元體驗活動，邀請民眾再訪清境，感受「雲端上的幸福牧場」。