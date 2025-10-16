台灣邁入「一寶兩寵」元年！　陪伴經濟是消費驅動的核心力

本報訊

AI領先的行銷科技(Marketing technology)艾得基客行銷顧問股份有限公司（adGeek）今（15）日發布《從毛孩到家人：陪伴經濟驅動千億級寵物商機》，深入剖析「陪伴經濟」如何成為市場的新引擎，全球寵物市場規模預估於2027年突破 3,500億美元，在少子化與單身化浪潮下，台灣新生兒數量與寵物登記數量於 2023 年出現黃金交叉，至 2025 年每個家庭的小孩「人寵比」將達 1：2，正式邁入「一寶兩寵」時代。

報告指出，毛孩陪伴經濟的三大驅動力為：吃得好、過得好、買得方便，毛爸媽為陪伴毛孩，願意在健康、飲食、玩樂等多方面陪伴毛孩，電商與陪伴經濟相乘，訂閱制飼料、免運宅配成為陪伴日常。在貓狗花費方面，寵物食品、醫療為最大宗支出，狗需定期洗澡、修毛，他們在美容花費較高，從寵物保險與公益支出亦可觀察到「飼主意識」提升。

報告顯示，在毛爸媽方面，生活自主、重視陪伴品質的女性與都會上班族已成為寵物消費主力，她們願意為毛孩的健康與幸福投資，帶動食品、保健與智能用品的高端化需求。在毛爸媽使用的社群發現，Facebook是養貓、養狗人士的最大討論平台，他們常在Facebook社團發文詢問毛小孩的飼養問題，而狗飼主在多元平台的活躍度更高，如YouTube、Threads、Instagram、PTT、Mobile01等平台。

面對競爭激烈的電商環境品牌為與毛爸媽溝通，應佈局全渠道，成立於2014年的adGeek提出「廣、深、長」三層策略：以全媒體內容放大品牌聲量、AI智能廣告投手精準圈選受眾、並透過長期流量經營建立品牌信任與好感。寵物不只是「陪伴」，更是消費驅動的核心力量。品牌若能結合AI數據洞察與行銷科技工具，掌握多元族群需求、精準圈粉轉單，將在陪伴經濟浪潮中建立長期成長優勢。報告收錄派脆客等品牌成功案例 ，下載完整報告請點→https://ilnk.io/10loo，或是瀏覽 https://www.adgeek.com/