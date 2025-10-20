日本兔猻三兄弟命名出爐！取名「信長、秀吉、家康」含義曝　網笑會打架

文／妞新聞

日本名古屋的東山動植物園，在今年5月底誕生了三隻超可愛的兔猻寶寶。靠著蓬鬆毛髮及圓潤臉蛋，牠們馬上就成為了園區內的人氣寵兒，不過這三隻兔猻寶寶卻遲遲沒有被命名。為此，園方特別邀請大眾投票，選出最適合牠們的名字。如今，結果也正式揭曉！

▲日本名古屋東山動植物園，在今年5月底誕生了三隻超可愛的兔猻寶寶。（圖／X@higashiyamapark）



「兔猻」是一種生存在中亞的貓科動物，為貓科兔猻屬的唯一物種，近年則瀕臨絕種。兔猻的外型和貓咪非常相似，不只曾被列入貓屬，還被視為波斯貓的祖先。而其蓬鬆厚實的毛、小短腿，外加看透一切的厭世臉，更是徹底把人萌翻。

▲兔猻寶寶命名活動。（圖／X@higashiyamapark）

為了要幫這三隻公的兔猻寶寶取名，園方提出了三個候補名單，要讓大家投票決定。而最終結果也由「信長、秀吉、家康」當選。在總投票數1萬4323票之中，以6279票的高票勝出。

這三個名字取自有著「戰國三傑」之稱的織田信長、豐臣秀吉、德川家康。園方表示，如同這三位出身尾張的偉大英雄，希望同樣在此地誕生的兔猻三兄弟，能受到更多人的認識及喜愛。

而三兄弟各自的名字，也是根據外型特徵及個性來決定。長相端正的寶寶是「信長」；毛色偏棕、有點像猴子的寶寶是「秀吉」；而最像老么、性格溫順悠哉的寶寶則是「家康」，可說是相當符合！但這也讓不少網友笑喊：「這樣取名會打架吧！」、「動物園要變戰國群雄割據了嗎？」

在這之前，大家都是透過尾巴花紋來分辨三隻兔猻寶寶，現在終於可以直呼牠們名字，也令人興奮不已。若有機會到名古屋旅遊，不妨來朝聖一下超萌的兔猻三兄弟吧！

