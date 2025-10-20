未牽繩比特犬咬住雪橇犬3人拉不開　飼主姍姍來遲嫌醫藥費貴

記者李依融／採訪報導

新竹網紅雪橇犬「沒有門」散步時遭一隻未牽繩的比特犬衝出來咬住脖子，飼主用盡全身力氣拉不開，一名駕駛開車經過，趕緊衝下車幫忙，附近居民聞聲也趕來拉狗，最終飼主才姍姍來遲。

沒有門的媽媽表示，19日上午原本還慶幸天氣轉涼，帶著愛犬開心散步，突然一隻虎斑色沒牽繩的狗出現在旁邊，「我來不及反應牠就咬上來！我一個人大喊這是誰家的狗！」，這時一名駕駛經過，見狀拿著雨傘衝下車幫忙。

▲未牽繩的比特犬咬住沒有門不放，見義勇為的駕駛與附近居民趕來幫忙，飼主當下未現身。（圖／Threads@davidyuyuyu提供）



這名駕駛告訴《ETtoday寵物雲》，當下他一看到就趕快衝下車幫忙，但也很擔心會被反咬，所以拿著雨傘防身，即使他是一名成年男性，但比特犬的咬合力實在太強，他怎麼都拉不開，最後附近2名住戶來幫忙，並打電話通知飼主，飼主才姍姍來遲。

▲白衣阿伯是鄰居，他拿來牽繩支援控制住比特犬，並通知飼主到場。（圖／Threads@davidyuyuyu提供）

由於事發在星期日，許多獸醫院沒有開，沒有門的媽媽打了好幾通電話才找到能夠幫忙的動物醫院，再轉診手術治療。獸醫發現，門門的肩頰骨有一個大傷口，大概有10公分需要清創縫合。

沒有門媽媽表示，治療結束回程路上，她打電話向比特犬飼主告知醫療情形與費用，對方卻一直問「你們找了什麼醫院？為什麼這麼貴？」，最終溝通無果，已報警並將訴諸動保處介入處理。

▲沒有門遭咬鮮血不斷滲出，媽媽心疼愛犬，也擔心若是小型犬恐怕後果更加嚴重。（圖／翻攝自Threads@melvin_m0719）

沒有門媽媽表示，鄰居說這隻狗狗之前就曾經咬過狗，不懂為何飼主竟未受罰。第一時間衝下車的駕駛也說，真的沒想到比特犬咬合力如此驚人，飼養比特犬務必安全管理，不要傷及無辜。

新竹縣動保處表示，已接獲相關通報，今日（20日）會去現場了解情況，了解犬隻品種、是否絕育等細節，根據目前查到的資料，該飼主名下並沒登記這隻攻擊犬隻，但不排除是登記在其他人名下，現場了解後才能進一步確認詳細情況。

▲沒有門遭咬傷口很大，需清創縫合，但比特犬飼主得知後頻頻質疑醫療費用太貴。（圖／翻攝自Threads@melvin_m0719）