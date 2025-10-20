ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

未牽繩比特犬咬住雪橇犬3人拉不開　飼主姍姍來遲嫌醫藥費貴

記者李依融／採訪報導

新竹網紅雪橇犬「沒有門」散步時遭一隻未牽繩的比特犬衝出來咬住脖子，飼主用盡全身力氣拉不開，一名駕駛開車經過，趕緊衝下車幫忙，附近居民聞聲也趕來拉狗，最終飼主才姍姍來遲。

沒有門的媽媽表示，19日上午原本還慶幸天氣轉涼，帶著愛犬開心散步，突然一隻虎斑色沒牽繩的狗出現在旁邊，「我來不及反應牠就咬上來！我一個人大喊這是誰家的狗！」，這時一名駕駛經過，見狀拿著雨傘衝下車幫忙。

 比特犬咬雪橇犬。（圖／Threads@davidyuyuyu 提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未牽繩的比特犬咬住沒有門不放，見義勇為的駕駛與附近居民趕來幫忙，飼主當下未現身。（圖／Threads@davidyuyuyu提供）

這名駕駛告訴《ETtoday寵物雲》，當下他一看到就趕快衝下車幫忙，但也很擔心會被反咬，所以拿著雨傘防身，即使他是一名成年男性，但比特犬的咬合力實在太強，他怎麼都拉不開，最後附近2名住戶來幫忙，並打電話通知飼主，飼主才姍姍來遲。

比特犬咬雪橇犬。（圖／Threads@davidyuyuyu 提供）

▲白衣阿伯是鄰居，他拿來牽繩支援控制住比特犬，並通知飼主到場。（圖／Threads@davidyuyuyu提供）

由於事發在星期日，許多獸醫院沒有開，沒有門的媽媽打了好幾通電話才找到能夠幫忙的動物醫院，再轉診手術治療。獸醫發現，門門的肩頰骨有一個大傷口，大概有10公分需要清創縫合。

沒有門媽媽表示，治療結束回程路上，她打電話向比特犬飼主告知醫療情形與費用，對方卻一直問「你們找了什麼醫院？為什麼這麼貴？」，最終溝通無果，已報警並將訴諸動保處介入處理。

雪橇犬遭比特犬咬。（圖／翻攝自Threads@melvin_m0719）

▲沒有門遭咬鮮血不斷滲出，媽媽心疼愛犬，也擔心若是小型犬恐怕後果更加嚴重。（圖／翻攝自Threads@melvin_m0719）

沒有門媽媽表示，鄰居說這隻狗狗之前就曾經咬過狗，不懂為何飼主竟未受罰。第一時間衝下車的駕駛也說，真的沒想到比特犬咬合力如此驚人，飼養比特犬務必安全管理，不要傷及無辜。

新竹縣動保處表示，已接獲相關通報，今日（20日）會去現場了解情況，了解犬隻品種、是否絕育等細節，根據目前查到的資料，該飼主名下並沒登記這隻攻擊犬隻，但不排除是登記在其他人名下，現場了解後才能進一步確認詳細情況。

雪橇犬遭比特犬咬。（圖／翻攝自Threads@melvin_m0719）

▲沒有門遭咬傷口很大，需清創縫合，但比特犬飼主得知後頻頻質疑醫療費用太貴。（圖／翻攝自Threads@melvin_m0719）

關鍵字： 雪橇犬比特犬雪橇犬沒有門沒有門

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

未牽繩比特犬咬住雪橇犬3人拉不開　飼主姍姍來遲嫌醫藥費貴

邊境牧羊犬在桃機停機坪狂奔！　越追跑越快驚險嚇壞民眾

項圈橘貓「芬達」內湖遊蕩被通報　飼主離世剩牠流落街頭

哈士奇「追松鼠太嗨」爬樹困住！　嚶嚶叫超怕下來又跟沒事一樣

歐告散步「踩出整串小梅花」　發現沒腳印還會自己去補水

鄰居搬家狗狗癡等到重傷癱瘓　她收養10年到處旅行：一起感受世界

救援貓報恩「把老鼠丟鍋中加菜」　女主人看監視器畫面崩潰

媽想「偷偷摸摸」老汪屁股　當事狗「氣到模糊」齜牙變異形

早上被「哈士奇鬧鐘」飛撲叫醒　每天定時重擊鏟屎官

中途小貓一走原住貓心碎到處找　奴才隔天衝回去領養

2025台北狗狗運動嘉年華　「20隻柯基」PK大賽！小短腿跑超快

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

高齡貓咪天天巡房顧寶寶　一聽哭聲秒溫柔踏踏安撫

倉鼠嗨玩「飆速風火輪」媽無奈：一定要甩飛才開心

魔鏡～誰是世上最帥的狗勾？　牠兩腳站立照鏡子奴才笑瘋

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

黏人橘貓爬到小主人身上　抱住狂蹭撒嬌不肯放過他

野生象夜闖民宅偷香蕉　閒晃1小時調皮搞破壞！

搜救犬下班變貪吃狗勾　牠站起來拜託還被打槍

三花貓被原飼主遺忘變浪浪　妹子霸氣收編：我要定妳！

長毛秋田2周沒見到爸爸　見他回家一臉矇：你誰？

白文鳥Cosplay「香草冰淇淋」　杯子裡變一球完美融入

未牽繩比特犬咬住雪橇犬3人拉不開　飼主姍姍來遲嫌醫藥費貴

邊境牧羊犬在桃機停機坪狂奔！　越追跑越快驚險嚇壞民眾

歐告散步「踩出整串小梅花」　發現沒腳印還會自己去補水

2025台北狗狗運動嘉年華　「20隻柯基」PK大賽！小短腿跑超快

早上被「哈士奇鬧鐘」飛撲叫醒　每天定時重擊鏟屎官

韓國野放珍稀東方白鸛　疑關太久「滾下土坡」急救不治

媽在汪兄弟面前「假裝吃掉罐罐」　法鬥震驚臉急到抗議

炎亞綸沉潛兩年現身告解　親揭「于朦朧事件」潛規則

快訊／Lulu、陳漢典登記結婚了！　親友見證幸福「她感性落淚」

快訊／豪雨狂炸！　北市「這5區」17時起部分開放紅黃線停車

誰洩漏張榮興魚翅宴照？黃國昌喊告發　自曝新聞出來前就收到檢舉

安吉醞釀8個月嗨曝「重磅喜訊」！　合作甄子丹愛女卻卡關難產

貿協發布今年第二輪經貿指數　企業以創新佈局「後關稅時代」

妻跌落水圳他跳下搶救！彰化婦送醫不治　夫恢復心跳進加護

啦啦隊女神安芝儇獻人生首跑　寶礦力路跑賽掀藍色浪潮

搞不懂女人心容易單身三大星座！TOP 1脾氣古怪　常錯過真心的對象

貝萊德009813今掛牌　助投資人掌握美國企業成長動能

寵物動物熱門新聞

比特犬咬住雪橇犬　3人拉不開

疑脫逃！　邊牧在桃機停機坪狂奔

項圈橘貓內湖遊蕩　飼主竟已離世

哈士奇追松鼠太嗨　困樹上下不來

歐告散步踩出小梅花　還會補墨水

癱瘓汪被收養10年　媽帶牠看世界

貓報恩「把老鼠丟鍋中」　幫主人加菜

媽想偷摸老汪屁　當市狗氣到變異

哈士奇準時叫媽　飛撲重擊催起床

中途小貓一走　原住貓心碎到處找

媽假裝吃掉罐罐　法鬥大叫急抗議

北動白犀牛犀慧　下午突倒地離世

帶河口鱷到立法院抗議　警方拒馬包圍

貴賓狗跟主人對眼　自動開腿討摸

讀者迴響

熱門新聞

比特犬咬住雪橇犬　3人拉不開

疑脫逃！　邊牧在桃機停機坪狂奔

項圈橘貓內湖遊蕩　飼主竟已離世

哈士奇追松鼠太嗨　困樹上下不來

歐告散步踩出小梅花　還會補墨水

癱瘓汪被收養10年　媽帶牠看世界

貓報恩「把老鼠丟鍋中」　幫主人加菜

媽想偷摸老汪屁　當市狗氣到變異

哈士奇準時叫媽　飛撲重擊催起床

中途小貓一走　原住貓心碎到處找

媽假裝吃掉罐罐　法鬥大叫急抗議

北動白犀牛犀慧　下午突倒地離世

帶河口鱷到立法院抗議　警方拒馬包圍

貴賓狗跟主人對眼　自動開腿討摸

白文鳥塞杯子　變一球香草冰淇淋

熱門寵物影片

更多
2025台北狗狗運動嘉年華　「20隻柯基」PK大賽！小短腿跑超快

2025台北狗狗運動嘉年華　「20隻柯基」PK大賽！小短腿跑超快

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

高齡貓咪天天巡房顧寶寶　一聽哭聲秒溫柔踏踏安撫

高齡貓咪天天巡房顧寶寶　一聽哭聲秒溫柔踏踏安撫

倉鼠嗨玩「飆速風火輪」媽無奈：一定要甩飛才開心

倉鼠嗨玩「飆速風火輪」媽無奈：一定要甩飛才開心

魔鏡～誰是世上最帥的狗勾？　牠兩腳站立照鏡子奴才笑瘋

魔鏡～誰是世上最帥的狗勾？　牠兩腳站立照鏡子奴才笑瘋

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面