新竹比特犬撕咬雪橇犬動保處調查　飼主：地震門鬆脫才溜出去

記者李依融／採訪報導

新竹縣一隻比特犬撕咬阿拉斯加雪橇犬「沒有門(Melvin)」的頸部，現場3個人幫忙拉仍拉不開，最終造成沒有門需要手術清創縫合。新竹縣動保處20日下午至比特犬飼主家中了解，對方解釋因為前天(18日)地震造成後門鬆脫，才讓犬隻溜出家門。

沒有門媽媽表示，19日上午外出散步，突然一隻虎斑色的比特犬在旁邊出現，還來不及反應那隻狗就咬住沒有門的脖子，她焦急無助地大喊「這是誰的狗！」。這時有一名駕駛經過，見狀趕忙下車幫忙，再加上附近住戶協助，這才分開兩隻狗並打電話聯繫比特犬飼主。

▲駕駛（橘衣）見義勇為協助卻拉不開狗，附近住戶（藍衣）聞聲支援才將兩隻狗分開。（圖／Threads@davidyuyuyu提供）



沒有門經過獸醫檢查，發現肩頰骨有一個10公分的傷口，必須立刻動手術清創縫合，讓媽媽心疼不已，然而與飼主協調醫藥費，對方卻覺得太高昂溝通無果，因而訴諸新竹縣動保處協助。

新竹縣動保處人員20日下午到比特犬飼主家中了解情況，到現場時狗狗關在後院的籠子裡，看到陌生人並沒有太大反應，反而悠閒自得地伸懶腰，並沒有特別兇惡的舉動。飼主表示，平常狗都是關在後門，疑似是18日的地震造成後門鬆脫，才讓狗偷溜出門。

▲兩隻狗分開後，比特犬嘴邊都是沒有門的白毛。（圖／Threads@davidyuyuyu提供）

依據農業部公告，自民國111年3月11日起全台已禁止飼養比特犬，原飼主應於112年2月28日前完成登記。然而，新竹縣動保處查證後發現，該犬並未登錄在系統中，將透過外觀辨識系統確認是否屬比特犬。若經確認屬實，飼主恐違反動保法第8條、第19條、第20條及第22條，涉及非法飼養、未登記、未依規定管束及未絕育等情節，總計可處最高61.5萬元罰鍰。

▲沒有門是一隻約50公斤的憨厚大狗狗，媽媽擔心若是這件事發生在小型犬上，後果恐怕更加嚴重。（圖／翻攝自臉書一.支.門）



新竹縣動保處提醒，禁止飼養名單內的犬種飼主應確實管理，外出時須全程由成年人陪同並繫上1.5公尺內牽繩與透氣口罩，避免再次發生犬隻攻擊事件。