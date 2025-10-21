新竹雪撬犬被撕咬調查結果出爐　品種鑑定確認「混種比特犬」

實習記者陳安榆／綜合報導

新竹縣19日上午發生一起雪撬犬被未牽繩犬隻撕咬的案件，新竹縣動物保護防疫所在今日（21）日給出回應，犯案犬種鑑定確認為「混種彼特犬」。昨（20）日前往現場稽查發現，雖然當事犬隻個性親人，家中庭院還設有足夠的圍欄措施，不過一系列事件仍依《動物保護法》裁定，最高可罰飼主共計61.5萬元罰鍰。

▲新竹雪撬犬散步時突然被未牽繩的狗狗撕咬。（圖／Threads@davidyuyuyu提供）



動保所動保科和《ETtoday寵物雲》提到，該犬隻年紀大約在12歲左右，雖然不是純種比特犬，不過依照農業部規定分類來看，混種比特犬仍視為需要列入管制的犬種，因此出入公共場合需配戴嘴套及牽繩。飼主表示，平常狗都是關在後門，疑似是18日的地震造成後門鬆脫，才會讓牠偷溜出門。

▲分開後，虎斑色比特犬嘴邊還有雪撬犬的白毛。（圖／Threads@davidyuyuyu提供）

受害的阿拉斯加雪橇犬「沒有門(Melvin)」經過獸醫檢查後，發現肩頰骨有一個10公分的傷口，必須立刻動手術清創縫合。事發當下一名駕駛經過見狀，趕忙下車幫忙，再加上附近住戶協助才分開兩隻狗。動保所接獲通報後到場發現，比特犬平時的活動範圍都在家中廣闊的庭院內，也有增設圍欄。

▲雪撬犬被診斷為肌肉撕裂傷，一定要進行手術。（圖／翻攝自Threads@melvin_m0719）

根據農業部公告，自民國111年3月11日起全台已禁止飼養比特犬，原飼主應於112年2月28日前完成登記。依照相關法規來看，該犬隻並未施打晶片也未依規定通報，可處5萬至25萬元罰鍰、危險動物出入公共場所未配戴嘴套，可處3萬至15萬罰鍰、造成動物受傷但未造成死亡，可處3000至1萬5千元罰鍰，詳細金額及確切罰則須待主管機關公布。

新竹縣動保處後續也將持續追蹤飼養情形，提醒民眾禁止飼養名單內的犬種飼主應確實管理，外出時須全程由成年人陪同並繫上1.5公尺內牽繩與透氣口罩，避免再次發生犬隻攻擊事件。