新竹比特犬咬傷雪橇犬　飼主養12年「不知品種」裁罰曝光

▲飼主表示已經養這隻狗12年，並不知道是比特犬。（圖／新竹縣動保所提供）



記者李依融／綜合報導

新竹縣竹北市一隻比特犬咬傷雪橇犬，新竹縣動保所確認該犬隻未植晶片、未登記、未絕育，且經外觀辨識為比特犬。動保所依《動物保護法》相關規定，對飼主裁罰共計新臺幣8萬6,000元，並將該犬終身列管，要求飼主加強防逃措施與飼養管理。

動保所表示，這隻比特犬是飼主民國102年撿到的，至今已12歲，飼主表示不知犬種為比特犬，本次是因地震造成門框鬆動，狗才會趁隙逃出。動保所說明，這隻比特犬未完成登記及絕育，飼主也未依規申報備查，因此現場要求立即補辦晶片與登記手續，並修繕圍欄防止再度脫逃。此外雖經獸醫師判定為混種比特犬，但因已造成攻擊事件且具公共安全風險，仍登記為比特犬並列入終身管制名單。

▲動保所透過農委會的辨識系統，確認該犬隻為比特犬。（圖／新竹縣動保所提供）

依《動保法》規定，飼養禁止犬種未登記報備者，可處新臺幣5萬3000元罰鍰；犬隻未防護獨自進出公共場所，另罰3萬元；疏縱犬隻致他犬受傷，再罰3000元，合計8萬6,000元。動保所並警告，若該犬未來再發生攻擊或逃逸情事，飼主除將面臨加倍罰鍰外，犬隻亦可能遭沒入處理。

▲動保所人員訪查時，發現這隻狗在籠中表現得很穩定。（圖／新竹縣動保所提供）

動保所指出，目前新竹縣內共有71隻列管比特犬，均由專人定期追蹤、督導絕育與防護措施。呼籲民眾若發現疑似非法飼養或放養比特犬情形，可撥打「1959」動保專線通報，動保人員將立即派員處理，以維護公共安全。此外，飼養具攻擊性犬隻，「口罩、牽繩缺一不可」，並必須由成年人陪同外出。