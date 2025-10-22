獸醫經營！苗栗犬舍查獲290品種犬多割聲帶　老病母犬仍被迫繁殖

▲稽查後發現現場有290隻犬隻，有九成都被割聲帶。（圖／苗栗縣動保所提供）



記者李依融／綜合報導

苗栗縣公館鄉「人人犬舍」爆出大規模違法剪除犬隻聲帶及不當繁殖情事，苗栗縣動物保護防疫所接獲通報後前往稽查，發現現場約九成犬隻遭剪聲帶，且部分繁殖母犬年齡過高、健康不符規定，業者恐違反多項《動物保護法》，將面臨最高25萬元罰鍰並限期改善。

苗栗縣動保所表示，「人人犬舍」由謝姓獸醫師經營，核定飼養上限為300隻犬，繁殖品種包括吉娃娃、雪納瑞與博美犬等。新竹縣流浪動物珍愛協會日前接獲通報後轉知苗栗縣動防所，稽查人員20日前往現場清點犬隻共290隻，雖未見立即虐待行為，但發現大多犬隻聲音異常，進一步檢視後確認約九成犬隻遭施以聲帶整形手術，顯然為降低犬吠音量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

動防所指出，業者此舉已違反《動物保護法》第5條第2項第11款，除絕育外不得對寵物施以非必要或不具醫療目的之手術，依法可處新臺幣1萬5千元至7萬5千元罰鍰。除此之外，現場亦發現部分繁殖母犬年老或患病仍被迫繁殖，違反《特定寵物業管理辦法》中母犬健康與繁殖年限的相關規範。依《動保法》第22條第2項及第27條規定，最高可再處25萬元罰鍰。

動防所同時發現犬舍在飼養空間配置及設施規範上未完全符合標準，現場已責令限期改善，並將持續追蹤後續進度。該單位強調，針對特定寵物業者或非法繁殖場，只要接獲檢舉，將立即派員查核，若查有任何虐待或不當飼養行為，絕不寬貸，並將加強全縣特定寵物業者的稽查頻率，保障動物的基本福利與生命尊嚴。

▲「人人犬舍」由謝姓獸醫師經營，現場部分年老、患病母犬仍被迫繁殖。（圖／苗栗縣動保所提供）