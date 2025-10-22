ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
獸醫開犬舍「割聲帶、老病母犬繁殖」　遭重罰480萬9千元

苗栗人人犬舍非法繁殖。（圖／苗栗縣動防所提供）

▲人人犬舍共有290隻品種犬，割聲帶情節「以隻論罰」。（圖／苗栗縣動防所提供）

記者李依融／採訪報導

苗栗縣公館鄉「人人犬舍」查出不當繁殖，且大部分的犬隻都遭割聲帶，總共有290隻品種犬受害，且經營人還是獸醫師。苗栗縣政府祭出重罰，縣鍾東錦22日表示，「怎麼可能只罰七萬五，總計廢照加罰款480萬9千元。」

人人犬舍由謝姓獸醫師經營，繁殖品種包括吉娃娃、雪納瑞、博美犬、約克夏等，苗栗縣動保所20日派人稽查，雖然未見立即的虐待行為，但清查後現場共有290隻狗，有九成遭割聲帶聲音異常，此外也有部分年老或患病的母犬，仍被迫繼續繁殖。苗栗縣動防所依《動保法》第5條第2項第11款，除絕育外不得對寵物施以非必要或不具醫療目的之手術，依法可處新臺幣1萬5千元至7萬5千元罰鍰。此外針對違反繁殖規範的部分，依《動保法》第22條第2項及第27條規定，最高可再處25萬元罰鍰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

罰責一出，許多民眾認為「罰太輕」，縣長鍾東錦22日解釋，割聲帶的部分是「以隻計算」，最高435萬元罰鍰，而利用年老生病母犬繁殖，則開罰最高上限25萬元，另外共有46籠犬籠設備違規，處最高20萬元罰鍰，並廢止寵物業許可證，並責令業者限期改善環境與設施。除此之外，動防所發現該獸醫師未申請跨區執業，再依獸醫師法第32條可處3千至9千元罰鍰，處最高9000元。針對人人犬舍一案，合計開罰480萬9千元。

至於毛孩們後續如何安置？鍾東錦也表示，已要求業者改善環境，若未能依規定安置，犬隻將依法入所並公告於網站上，開放民眾領養。

苗栗人人犬舍非法繁殖。（圖／苗栗縣動防所提供）

▲人人犬舍若無改善照養環境，犬隻將開放領養。（圖／苗栗縣動防所提供）

關鍵字： 人人犬舍苗栗犬舍鍾東錦苗栗動防所

