連狗帶車受困洪水7天　光復「妞妞」回家阿公阿嬤感動道謝

記者李依融／綜合報導

花蓮光復洪災中，一隻狗狗連車被沖走，7天後被發現奇蹟存活，如今這隻叫做「妞妞」的狗狗回家了！當初救援收容妞妞的快樂狗寵物旅館老闆分享，25日他把妞妞送回家，除了飼主阿公阿嬤，還有好多鄰居都來了，想看看妞妞這隻「奇蹟狗狗」平安回家的感動時刻。

快樂狗寵物旅館老闆在光復洪災後，第一時間伸出援手，接手照顧災民的毛孩們，也深入災區協助救援落難動物。他在《ETtoday寵物雲》社團「有點毛毛的」分享，「這一刻真的等很久很久」，他親自開車把受困車內7天的狗狗「妞妞」送回光復鄉家中。妞妞是1日上午被發現的，當時他被綁在車裡，距離洪災發生已經過了7天，好在天窗開著，加上當天上午有前去服務的蘇澳海事學校的學生發現，快樂狗老闆得知消息後，立刻趕到現場把妞妞抱出來。

光復救災第八天找到倖存狗狗。（圖／粉專洛基小聿媽ｘ黃金獵犬吳洛基提供）

▲妞妞被發現時已經在車裡受困7天。（圖／有點毛毛的／快樂狗老闆李汪賢投稿）

原來洪災發生當下，飼主夫妻先將狗狗綁在車上，準備一起開車逃難，沒想到還來不及上車，連狗帶車就被大水沖走，事後夫妻倆在泥水中走了好久，一輛車一輛車查看，希望發現愛犬的蹤跡，擔心「妞妞還活著嗎？」，直到1日得知妞妞平安才鬆了一口氣。快樂狗老闆解釋，由於車子被沖到太遠的地方，所以飼主接連好幾天尋找都沒有找到。

飼主阿公阿嬤一看到妞妞，就好開心地叫喚「妞妞！」，而妞妞第一反應是衝下車到家門口，但似乎是看到旁邊很多陌生人，又躲回車上，最後是快樂狗老闆抱牠下車，這時妞妞也開始跟阿公阿嬤撒嬌。阿公也一直說，「牠有晶片還有打狂犬病疫苗，謝謝你們照顧牠！謝謝！」。

光復鄉狗狗妞妞。（圖／有點毛毛的／快樂狗老闆李汪賢投稿）

▲快樂狗老闆親自載妞妞回家，相處了幾周有點不捨。（圖／有點毛毛的／快樂狗老闆李汪賢投稿）

快樂狗老闆很開心能親自救援妞妞、親自送牠回家，還帶來善心民眾捐贈的飼料與罐罐，希望妞妞回家能開開心心。他也表示，妞妞彷彿象徵著光復鄉的堅韌精神，即使遇到挫折仍不屈不撓勇敢活下去，「妞妞加油，你是阿公阿嬤的希望！有空我們會再相遇的」。

網友們都感謝快樂狗老闆對狗狗的照顧與愛護，看到妞妞終於能回家也感動不已，也有些人看到妞妞跑回車上的反應有些擔心，不過老闆解釋，妞妞原本就是怕生的狗狗，可能是看到太多鄰居來迎接所以一時不太習慣，後來跟阿公阿嬤撒嬌的模樣，他看了覺得好替這家人開心。

關鍵字： 光復妞妞光復鄉花蓮光復光復動物救援快樂狗

連狗帶車受困洪水7天　光復「妞妞」回家阿公阿嬤感動道謝

