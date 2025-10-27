半夜取貨「取到黃金鼠」　遭棄地板紙盒「求好心人收養我」

記者李依融／採訪報導

網友半夜去取貨，竟取回一隻「黃金鼠」，只見取貨報到機旁的地上放著一個紙盒，上面寫著「我是倉鼠求好心人收養我」，不知道是誰把黃金鼠遺棄在這裡。

Threads網友@158_0924表示，26日半夜她到自取店取貨，卻在報到機旁邊的地板上看到一個小小的白色盒子，上面貼著一張紙寫著「我是倉鼠，求好心人士收養我」，原本就飼養倉鼠的她見狀，趕緊把盒子打開，頓時見到一隻胖嘟嘟的黃金鼠探頭，看到這個畫面總算鬆了一口氣，同時也很生氣是誰把黃金鼠丟在這。

▲黃金鼠被隨意丟棄，熱心網友打開紙盒，第一時間還以為黃金鼠已過世。（圖／Threads@158_0924提供）



@158_0924立刻把黃金鼠帶回家，事實上當天她就是去取貨自家倉鼠的墊料紙棉，「這不就是暗示我收編嗎？只好安排起來了！」她把這隻黃金鼠取名為「馬鈴鼠」，除了下面牙齒有一邊斷了一半，其餘看起來還算健康，而且體態豐腴，「她在我家睡到不省鼠事，這個睡覺功力有點離譜了。」

@158_0924後來致電客服，想調閱監視器是誰棄養的，但對方說需要透過警方才能調閱監視器，然而她找了警察，對方卻說要找動保處。最後@158_0924向愛鼠協會通報，並會持續追蹤後續棄養者的制裁結果。

▲馬鈴鼠可以上手，體型圓滾滾的。（圖／Threads@158_0924提供）



@158_0924至今養了5隻倉鼠，有2隻已經過世，目前身邊還有3隻，她呼籲，若是真的遇到不可抗力的情況無法畜養，可以尋求收容所或倉鼠社團協助，切勿隨意棄養。

▲Threads@158_0924有豐富飼養倉鼠的經驗，相當疼愛自己的倉鼠們。（圖／Threads@158_0924提供）



▲Threads@158_0924養過5隻倉鼠，她覺得與馬鈴鼠相遇是個緣分，立刻決定收編。（圖／Threads@158_0924提供）