宿舍窗外「粉鼻飛鼠」睡到四腳朝天　她驚喜：好像小熊！

記者李依融／綜合報導

宿舍窗外出現「毛茸茸鄰居」！一隻飛鼠天天在窗邊睡午覺，粉嫩的鼻子、圓滾滾的肚肚和療癒的睡姿，讓網友們全都融化。網友Mimi拍下宿舍窗外各種超萌瞬間分享到Threads上，引發熱烈討論，許多人羨慕直呼「好想要這樣的室友！」。

Mimi分享的影片中，一隻飛鼠安穩地窩在宿舍窗戶外，用乾草自製小床，睡得又香又甜。牠有時四腳朝天、有時趴在玻璃上露出亮棕色的肚皮，甚至還會忽然「仰臥起坐」發呆幾秒，模樣呆萌又滑稽。Mimi說，她和室友每天都默默地在房內觀察不敢打擾，「真的超可愛，好像小熊一樣！」

▲飛鼠經常有奇特的睡姿，讓Mimi與室友看得目不轉睛。（圖／網友Threads@chamyor_1209 提供）



Mimi透露，這段影片其實是3年前拍下的，飛鼠後來搬家了，但這段奇妙的相遇至今仍讓她印象深刻。她表示，那段時間每天都像在看「自然頻道」一樣，看到牠安心睡覺就覺得被治癒，「牠睡得那麼香，感覺宿舍都變溫暖了。」

影片中的主角是一隻「大赤鼯鼠」，是台灣原生種的野生飛鼠，也是體型最大、分布最廣的一種。牠們多在夜間活動，白天則會找安全的地方休息。也有網友看到牠的萌樣忍不住留言：「太可愛了，好想養一隻！」不過野生動物屬於保育類，不能隨意捕捉或飼養，否則可依法開罰最高30萬元。

這段「飛鼠宿舍日記」不僅讓人看見野生動物與人類和平共處的溫馨畫面，也再次提醒大家，欣賞牠們最好的方式，就是保持距離、讓牠們自由生活於自然中。

▲飛鼠突然定格好幾秒。（圖／網友Threads@chamyor_1209 提供）