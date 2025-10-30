ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
臘腸狗「影帝」戲超多　「ㄅㄧㄤˋ」翻肚再加碼遮眼睛：準備出道

實習記者陳安榆／採訪報導

你家也有愛演戲的狗狗嗎？新北市5歲的奶油臘腸犬「多多」，是一隻淘氣的毛孩。超愛吃零食的牠也學會好多技能，最近則是學會了「ㄅㄧㄤˋ」，翻肚倒地裝中彈。沒想到牠居然還自己加戲「用手手遮眼睛」，看起來超逼真。活靈活現的演技讓網友大讚「是不是要出道了」，簡直是汪汪界的小小影帝。

▲臘腸狗「影帝」戲超多　「ㄅㄧㄤˋ」翻肚再加碼遮眼睛：準備出道。（圖／一條臘腸狗多多@duoduooo.tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼可愛的多多是家中的開心果。（圖／一條臘腸狗多多@duoduooo.tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲臘腸狗「影帝」戲超多　「ㄅㄧㄤˋ」翻肚再加碼遮眼睛：準備出道。（圖／一條臘腸狗多多@duoduooo.tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

多多有點挑食，去寵物餐廳點狗狗餐只吃肉不吃菜，就連每天吃的飼料也會挑牌子，非常有個性。爸爸和《ETtoday寵物雲》分享，多多從小到大累積的招式有坐下、握手、趴下和轉圈圈等等，只要互動正確就會拍手誇誇牠。超愛被誇獎的毛孩只要一得到獎勵就會自行加戲，瘋狂表演。

▲臘腸狗「影帝」戲超多　「ㄅㄧㄤˋ」翻肚再加碼遮眼睛：準備出道。（圖／一條臘腸狗多多@duoduooo.tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲多多最喜歡玩有「啾啾啾」聲音的玩具。（圖／一條臘腸狗多多@duoduooo.tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

多多直到5歲又多新學了一招假裝中彈，爸爸笑道「除了手勢，還需要配上口頭的氣勢」，可愛的瞬間讓第一次看見寶貝加戲的家人都快被笑翻。影片在Threads上被發布後獲得2.7萬次的瀏覽數，也有網友在底下曬出自家「愛演戲」的毛孩，得到不少共鳴。

奶油臘腸假裝中彈加戲影帝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

鄰居搬家狗狗癡等到重傷癱瘓　她收養10年到處旅行：一起感受世界

故宮也有汪汪隊！4隻偵爆犬「全國唯一」　任務保護文物

虎斑幼貓路邊淋雨！被幸運收編　兩年後從「營養不良」胖成海豹

落龜注意！廣島植物公園新增標示牌　石龜抄捷徑：會從陡坡滾下

小貓被棍狂戳哀嚎！　虐貓影片被炎上碗粿店急發文：我錯了

叫牠都不理！狗狗聽到1名字突「抬頭微笑」　網讚：最棒取名法

愛犬陪伴14年撿漂流木　他把回憶做成雕像：戴上項圈像你還在

鯉魚嫌水髒「以管就口」新鮮氧氣　奴才嚇壞：明天就洗魚缸！

凶狠浪貓天天趴窗外偷看　幾個月後「自願被收編變萌貓」網感動

全球首例「白變」伊比利亞猞猁現蹤　毛色夢幻如傳說！

跟柯基「雙向同拍」錄影嚇壞　狗狗視角的奴才真可怕XD

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

埃及浪浪見有摸摸！立馬撞開貓同伴狂撒嬌

小歐告「黃袍加身」卡窗簾無辜臉　媽決定先笑完再救狗

3周沒見！媽偽裝路人接柴犬　牠秒認出還開飛機耳：想妳了

搜救犬下班變貪吃狗勾　牠站起來拜託還被打槍

哈士奇回家激動先找警衛　伯伯超寵牠餵零食不手軟

偷吃滑蛋牛肉被媽抓包　貓咪死守肉肉變拔河賽

海底偶遇「行走的30萬」　驚喊：海龜根本是國家派來的間諜

香港米克斯「雌雄大盜」偷渡大蛇灣！　萬聖節扮演劫匪：毫無違和

貪吃鸚鵡困飼料桶　同伴「大力金剛嘴」扯頭髮即刻救援

