臘腸狗「影帝」戲超多　「ㄅㄧㄤˋ」翻肚再加碼遮眼睛：準備出道

實習記者陳安榆／採訪報導

你家也有愛演戲的狗狗嗎？新北市5歲的奶油臘腸犬「多多」，是一隻淘氣的毛孩。超愛吃零食的牠也學會好多技能，最近則是學會了「ㄅㄧㄤˋ」，翻肚倒地裝中彈。沒想到牠居然還自己加戲「用手手遮眼睛」，看起來超逼真。活靈活現的演技讓網友大讚「是不是要出道了」，簡直是汪汪界的小小影帝。

▲▼可愛的多多是家中的開心果。（圖／一條臘腸狗多多@duoduooo.tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



多多有點挑食，去寵物餐廳點狗狗餐只吃肉不吃菜，就連每天吃的飼料也會挑牌子，非常有個性。爸爸和《ETtoday寵物雲》分享，多多從小到大累積的招式有坐下、握手、趴下和轉圈圈等等，只要互動正確就會拍手誇誇牠。超愛被誇獎的毛孩只要一得到獎勵就會自行加戲，瘋狂表演。

▲多多最喜歡玩有「啾啾啾」聲音的玩具。（圖／一條臘腸狗多多@duoduooo.tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



多多直到5歲又多新學了一招假裝中彈，爸爸笑道「除了手勢，還需要配上口頭的氣勢」，可愛的瞬間讓第一次看見寶貝加戲的家人都快被笑翻。影片在Threads上被發布後獲得2.7萬次的瀏覽數，也有網友在底下曬出自家「愛演戲」的毛孩，得到不少共鳴。